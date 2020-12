Ana Obregón vestirá de luto en las Campanadas... pero no con el color negro

Ana Obregón reapareció de nuevo ayer en la presentación de la programación navideña de RTVE. Junto con Anne Igartiburu, volvió a tener unas palabras para todos los espectadores de la cadena y lo cierto es que consiguió de nuevo empatizar con todos sus seguidores. Un año difícil para la actriz, pero que no ha conseguido que pierda esa ilusión que siempre ha demostrado tener en la vida.

En la conversación que mantuvo con Anne Igartiburu, al principio no se quiso quitar la mascarilla, pero al final accedió ya que se estaban respetando todas las medidas de seguridad pertinentes. Y en su defensa, alegó que este año pasaría la Nochebuena con sus padres y no quiere contagiar a nadie: “La verdad que este año no puedo soportar más pérdidas, vamos a pasar la Nochebuena juntos”.

Ana Obregón nos dará una sorpresa a todos y es que aparecerá vestida con un conjunto de Alejandro de Miguel sin dejar de lado el luto, pero ¡atención! porque no será de color negro: “El vestido, yo sigo el luto, pero no va a ser negro, va a ser un luto en otra cultura y no doy más pistas, va a ser de Alejandro de Miguel”.

Y es que como ya ha confesado la actriz, lo que pretende en este nuevo año es: “Dejar el luto, dejar las lágrimas y que la gente vea esa esperanza que es difícil encontrarla, pero renovar la ilusión... es que la ilusión o la renuevas o te vas, tenemos que renovarla todos”.