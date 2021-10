Ana Obregón recibe una dura ‘puñalada’ en su peor momento

Tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco y las críticas de Alessandro Lequio ante la desgarradora confesión de la hija de Rocío Jurado sobre el presunto maltrato que sufrió a manos de Antonio David Flores, Antonia Dell’atte salía de nuevo a la palestra para atacar a su exmarido y recordar cómo en su día ganó una demanda al italiano tras ser una de las primera mujeres que denunciaba un maltrato en nuestro país.

Sin dudarlo, Ana Obregón salía en defensa de Lequio y, además de asegurar que el padre de su hijo Aless nunca la trató mal, acusó a Antonia de manipular su sentencia y de mentir en sus graves acusaciones contra el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’. Unas palabras a las que la musa de Armani no tardaba en reaccionar, anunciando que demandaría a la bióloga del conde italiano por afirmar que había manipulado una sentencia judicial contra Alessandro Lequio.

Meses después, y cuando Ana Obregón atraviesa por uno de los peores momentos de su vida por el delicado estado de salud de su padre, Antonio García, ingresado desde hace días en un hospital madrileño, Antonia Dell’atte ha reaparecido públicamente y ha anunciado rotunda que su guerra sigue adelante y, esta vez sí, va a por todas. Lanzando besos cuestionada por la gravedad del padre de la bióloga, la italiana avanza que “pronto habrá novedades” en su demanda contra la bióloga, que, advierte, “va por lo penal”.

Un nuevo e inesperado golpe para Obregón, volcada completamente en su progenitor, al que recientemente pedía en una emotiva carta que no se vaya todavía porque no podría soportar tanto dolor en tan poco tiempo, tras el fallecimiento en mayo de 2020 de su hijo Aless, y de su madre un año después. Centrada en su guerra legal con la actriz, Antonia afirma sin embargo que no guarda rencor contra Alessandro Lequio, al que ya “ha perdonado” según confiesa.