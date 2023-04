Ana Obregón incendia de nuevo los platós de Telecinco con la polémica de su nieta

Ya han pasado un par de semanas desde que conocimos que Ana García Obregón había sido abuela con el semen de su hijo en los Estados Unidos. Sin embargo, la ausencia de su presencialidad en los platós hace que la incertidumbre se avive y el tema siga más vivo que nunca por falta de aclaraciones y declaraciones.

El pasado viernes en el programa ‘Sálvame Deluxe‘, emitió las primeras imágenes de la bióloga paseando a su nieta por Miami, lo cual abrió de nuevo el debate de la gestación subrogada. Varias colaboradoras del programa defendieron a la actriz alegando que el dinero conseguido por las exclusivas en las revistas iba a i dirigido a la Fundación Aless Lequio y la investigación del cáncer.

Jorge Javier Vázquez rápido y veloz saltó en contra del alegato de sus compañeras: «Me parece muy bonito que done todo, pero que la niña no es un cuadro y se exhibe con fines comerciales para que vaya a una fundación, así que tampoco justifiquemos el hecho de sacar a la niña». A esto, cerraba su discurso con un mensaje en defensa de los colaboradores que no se han mostrado partidarios a Ana Obregón: «No voy a tolerar que, en esta historia, ella intente hacer creer a la ciudadanía que todos aquellos que la apoyan son buenas personas y los que no, pertenecemos al mundo del demonio y del infierno».