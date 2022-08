Ana María Aldón rompe su silencio para hacer un reproche

Su grave crisis con José Ortega Cano la ha convertido en el personaje más seguido del momento, pero Ana María Aldón continúa sin confirmar ni desmentir las informaciones que rodean a su matrimonio.

De nuevo juntos en su ático de Costa Ballena después de un mes en el que han evitado coincidir incluso bajo el mismo techo, la pareja sigue haciendo vida por separado mientras se especula con que su separación podría ser inminente.

En los últimos días hemos visto al torero dando paseos con su hijo por los alrededores de su domicilio y haciendo actividades tan cotidianas como ir a comprar el pan o el periódico, pero ni rastro de la diseñadora, sobre quien se rumoreaba que podría haber puesto rumbo a Madrid por la tensión que se respira entre ella y su todavía marido.

Nada más lejos de la realidad, puesto que a pesar de no dejarse ver con Ortega Cano, Ana María continúa en Cádiz, y está aprovechando su estancia en su tierra natal para volcarse totalmente en su madre - mayor y con una salud delicada - de quien apenas se separa en los últimos días.

Dispuesta a proteger a su progenitora del revuelo mediático que la rodea desde que hizo pública su crisis con el maestro, la diseñadora ha roto su silencio para hacer un reproche a la prensa y pedirles con evidente tensión que no le pregunten por su matrimonio en presencia de la anciana: “Estoy bien, gracias, pero si no te importa estoy con mi madre, no me vayas a hacer preguntas y no me parece bien que estés grabando este momento, te lo juro” ha afirmado molesta, sin aclarar qué hay de cierto en el delicado momento anímico y de salud que estaría atravesando por su crisis con Ortega Cano.