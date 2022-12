Ana María Aldón olvida sus disgustos pensando en su casa sin Ortega Cano

Ana María Aldón está teniendo un mes de diciembre de lo más ajetreado desde que firmase por fin el acuerdo de divorcio con José Ortega Cano. Se ha comprado una casa, lo está dando todo como concursante de ‘Mediafest Night Fever’ y está haciendo más movimientos que nunca... Eso sí, también se ha tenido que enfrentar recientemente a una exclusiva de su hija y una entrevista en el ‘Deluxe’ que le ha hecho daño por viajar de nuevo a ese pasado tan doloroso que tuvo.

En este contexto, los pasos de la colaboradora de televisión son analizados como los de ningún otro rostro conocido. Hace unos días, se la veía acudir a una notaría, muy nerviosa y pendiente de su teléfono móvil...tras varios minutos dentro, Ana María abandonaba el local y mantenía una conversación telefónica muy alterada en el interior de su vehículo.

Hablando en altavoz con la otra persona, la exmujer de Ortega Cano se dejaba ver muy nerviosa y alterada, gesticulando por no estar de acuerdo con algo que, quizás, se produjese en su reunión con el notario minutos antes. Qué mejor manera de desahogarse que acudiendo a una tienda de muebles para despejarse y pensar en cómo estará decorada su nueva casa.

La colaboradora salía de su casa asegurando que todavía no hay fecha para mudarse a su nuevo hogar: “yo no sé todavía” y se mostraba cansada de que siempre le pregunten por cuándo va a abandonar el domicilio del torero: “¡Qué presión, por Dios! Todo el mundo igual... están esperando a que me vaya”, pero, ¿a qué se refiere la diseñadora con ‘todo el mundo igual’?

Lo que está claro es que Ana María está entretenida con la decoración de su nueva casa para no centrarse en las polémicas que hay servidas en los medios de comunicación sobre ella. Y es que cuando se deja de hablar de su matrimonio con el torero, llega su hija y habla de cómo fueron los años más desconocidos de la vida de su madre. Siempre hay un tema por el que la diseñadora tiene que dar la cara en los platós, aunque ahora muchos aseguran que estamos ante el resurgir de Aldón.