Ana María Aldón acusa a Gloria Camila de filtrar la pelea con Ortega Cano

Ana María Aldón iba a hablar esta tarde sobre todo lo que ha acontecido su vida en estos meses de verano y lo cierto es que nos está dejando boquiabiertos. Sin pelos en la lengua la colaboradora de televisión ha dejado claro varias cosas: hay crisis, pero no separación y Gloria Camila es la culpable (para ella) de que se filtrase públicamente la discusión que hubo en su casa.

Tras especularse por qué se produce esa discusión en casa del torero, Ana María deja claro que Isabel Rábago “tiene bastante información y bastante acertada y bastante cercana a lo que pudo ocurrir” y ha añadido “pero de mi boca no es. Está muy bien informada. De mi marido tampoco, supongo que será de la otra persona que estaba allí, me imagino que sí” culpando a Gloria Camila.

La mujer de Ortega Cano ha detallado cómo sucedieron los hechos para que no haya dudas: “Yo me asusté porque cuando me fui dejé todo cerrado y la alarma puesta y cuando llegué me asuste muchísimo porque estaba la puerta abierta, la alarma quitada y me puse muy nerviosa pensando que había ladrones. Pensé que me iba a encontrar la casa patas arriba”, a partir de aquí ya se conoce lo que ocurrió.

“No fue en el jardín de la casa. Yo no voy a entrar en lo que ocurrió o en lo que se dijo porque eso pertenece a la intimidad más grande de mi casa. En el jardín no fue la discusión y nada más” añadía y explicaba que se produce en el momento más irritable de su vida: “Yo estaba muy asustada porque además no me encontraba nada bien, pasaba de la tristeza más profunda a la ira y cuando veo que el garaje está abierto. No podía creer que estuvieran robando en casa”.

En cuanto a su matrimonio, ha dejado claro que “No nos hemos sentado a hablar de separación ni de nada, ¿crisis? sí, vale, pero no hemos hablado de separación” y le da pena que Ortega se altere con la prensa, ya que debería de estar acostumbrado a la presencia de los medios: “Él está muy curado de espanto y es lo que hay, yo llevo muchos años viviéndolo a su lado” aunque “no me gusta verle así”.

Sin pelos en la lengua, Ana María ha explicado que aunque no hay separación, si algún día la hay dejará de ser su marido, pero siempre estará vinculada a él por su hijo: “Mi marido puede dejar de ser algún día mi marido, pero nunca dejará de ser el padre de mi hijo. Es un vínculo que no se va a romper nunca, el vínculo que tiene con mi hijo es de por vida”.

Finalmente, Ana María ha asegurado que “Nosotros no hemos hablado de nada, no nos hemos sentado a hablar de nada. A mí nadie me va a marcar los tiempos ni a mí ni a mi marido” por lo que su distanciamiento sigue estando en un standby, pero lo que está claro es que no están viviendo su mejor momento.