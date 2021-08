Ana María Aldón aclara el estado de salud de su marido Ortega Cano

El pasado fin de semana, Ana María Aldón se abría en canal contando en el programa en el que colabora, ‘Viva la vida’, el infierno de verano que estaba viviendo. La mujer de Ortega Cano desvelaba, ante la mirada atónita de Toñi Moreno y del resto de sus compañeros, el delicado estado de salud tanto de su madre como de su marido que tantos quebraderos de cabeza le está dando.

La colaboradora televisiva ha dado un golpe en la mesa para matizar algunos aspectos de su discurso que se han malinterpretado. Ortega Cano no tendrá que pasar por quirófano en septiembre sino que “hay algo que después del verano se tendrá que revisar de nuevo como cada revisión que hacemos”, ha aclarado en primer lugar.

Ana María también ha querido desmentir que ella haya hecho alusiones a Rocío Carrasco cuando al ver en su programa la reaparición de Isabel Pantoja sobre los escenarios espetó en directo “Ella sí que es como un Ave Fénix”. “Lo del Ave Fénix es porque son dos historias un poco paralelas. Dos personas que se han quedado viudas, se quedan con hijos. No para nada. No por Rocío Carrasco. Yo no he hablado de Rocío Carrasco, eso quiero que quede claro. Hablaba de mi marido, de una similitud que hay entre dos familias” explicó la gaditana a las puertas de su casa.