Amor Romeira sobre Anabel Pantoja y de su relación con Yulen en ‘Supervivientes’: “Está viviendo una falsa realidad”

Cada vez que hablamos con Amor Romeira, la cantante y colaboradora aprovecha para darnos su opinión acerca de los temas más polémicos de la televisión. Esta vez, no ha dudado en defender todo lo posible a su íntima amiga Anabel Pantoja y comentar cómo ve su relación con Yulen Pereira y con la madre de este.

La colaboradora ha dejado claro que, cuando su amiga salga de ‘Supervivientes’, verá con otros ojos lo que está sucediendo en el concurso: “Creo que Anabel está viviendo un reality donde solo ve a una persona, se parece mucho al negro, está viviendo una falsa realidad”.

Amor sostiene que de Yulen poco puede decir, ya que no lo conoce y prefiere no juzgarlo. En cambio, sí que ha aprovechado para dar su opinión acerca de la actitud de la madre de el esgrimista: “Me parece vergonzoso que se haga platós a costa de Anabel antes de que supiéramos si iban a ser pareja, sentarse, contestar preguntas de su vida y de su familia, me parece un ataque desmesurado hacia una persona que no conoce”.

Sobre las palabras de Omar Sánchez, la cantante explica que no le ha gustado nada la entrevista y lo desagradables que le han parecido sus declaraciones: “Puede hablar de cómo está, pero no hablar en boca de la familia, nadie de la familia ni amigos sentimos vergüenza”.

“Ella está soltera, él no rehace su vida porque tiene miedo al qué dirán. No me ha gustado que hable en boca de la familia de Anabel, no es verdad” confiesa la colaboradora, criticando las palabras del canario y desmintiendo que la madre de Anabel se sienta avergonzada del comportamiento de su hija en el concurso.

Por su parte, Amor también ha querido dar su opinión acerca del rumbo que ha tomado la vida de Ana María Aldón: “Ya le comió el personaje, empezó siendo una chica desconocida muy guay que se sentaba, muy correcta y no se mojaba, pero creo que el hecho de hacer esas exclusivas tan seguidas dando titulares y contenido de la familia, le ha pasado factura”

Además, la cantante ha revelado algunos detalles de la boda de Jesé y Aurah, asegurando que “han vendido una exclusiva” y confesando que mucha gente del círculo cercano del futbolista no ha sido invitada: “Los amigos íntimos de Jesé que conocíamos, que siempre estaban con él, no están invitados”.