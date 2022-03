Amelia Bono cierra la puerta a la reconciliación con Manuel Martos

Recién llegada de unas vacaciones de ensueño en el Caribe con su hermana Sofía y con dos de sus mejores amigas, Amelia Bono ha sido uno de los rostros conocidos que ha apoyado con su presencia el desfile con el que la firma ‘Tete by Odette’ ha presentado sus nuevas propuestas en el marco de la Semana de la Moda de Madrid.

“Me lo he pasado muy bien, he descansado que en eso consistía y la verdad es que ha sido un pedazo de viaje, necesitaba desconectar. Todo el día con los niños y hay que tener un poquito de espacio para uno mismo”, nos ha contado la empresaria, con un bronceado más que envidiable que resaltó con una original chaqueta de terciopelo negro con aplicaciones brillantes.

Apasionada de la moda, Amelia confiesa que en su día a día se deja llevar por “su estado de ánimo” e “improvisa” a la hora de vestirse, por lo que considera un “halago” que la gente aplauda los looks que comparte a través de sus redes sociales. “Estoy muy feliz de poder aportar mi granito de arena para que algunas se fijen en mi estilo. Lo hago porque me gusta pero es una motivación para seguir haciéndolo” señala.

En un gran momento personal y disfrutando de su soltería tras su separación de Manuel Martos en junio de 2021, la hija de José Bono reconoce que está “fenomenal”. “Creo que no me puedo quejar de nada, soy una afortunada, tengo 4 niños maravillosos, una familia estupenda, un ex marido maravilloso, es para sonreír”, confiesa.

Consciente de los rumores de reconciliación que les han perseguido a Manuel y a ella en los últimos meses por sus diversas apariciones juntos, Amelia ha dejado claro que la puerta a una segunda oportunidad en su matrimonio está más que cerrada: “Nos vais a seguir viendo juntos siempre porque somos una familia. Ya lo dijimos aquel día, así que nada. Creo que cuando ha habido mucho cariño y mucho amor, hay cuatro niños y tantos años juntos es que no puede ser de otra manera, para mí Manu es imprescindible en mi vida, es una persona importante en mi vida y lo va a ser siempre. Es como tiene que ser, por ellos y por nosotros”.