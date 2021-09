Amador Mohedano reaparece tras su ingreso hospitalario

Después de temernos lo peor, Amador Mohedano recibía el alta hospitalaria este lunes después de tres días ingresado en un centro médico de Jerez de la Frontera tras sufrir en la madrugada del pasado jueves una hemorragia intestinal causada por una úlcera sangrante que se agravó por los disgustos que ha sufrido últimamente. Afortundamente todo quedó en un susto y el hermano de Rocío Jurado se recupera poco a poco en su domicilio, rodeado de amigos y familiares que no le dejan solo en ningún momento.

Esta mañana Amador ha reaparecido visiblemente recuperado y, con la mejor de sus sonrisas, nos ha contado cómo se encuentra tras el susto que le llevó a pasar varios días en el hospital y tras el que, según apuntan diferentes fuentes, ha empezado a cuidar su alimentación y su modo de vida, muy desordenado en los últimos tiempos.

Con un chándal en color azulón a juego con una gorra, el exmarido de Rosa Benito ha llegado a su finca en Chipiona acompañado por un amigo y, con muy buen aspecto, nos ha contado que se encuentra “muy bien”. “Totalmente”, ha respondido a la pregunta de si se va recuperando, confirmando que ha cogido fuerzas desde que abandonó el hospital con paso tambaleante y la voz tomada por la emoción.

Intentando mantenerse al margen de la polémica, Amador ha pedido que no le preguntemos ni por la docuserie de Rocío Carrasco ni por la frase de “Ortega Cano daba mala vida a Rocío Jurado” que presuntamente le dijo a María Patiño y a Belén Esteban y que la gallega hizo pública horas antes de su ingreso hospitalario.

“A mí no me hables de nada. No quiero saber nada de nadie”, ha señalado, desmintiendo que haya hablado con Ortega Cano para acordar un pacto de no agresión y hacer un frente común contra Rocío Carrasco: “Nada. Eso es mentira. Todas esas cosas son mentira”, ha zanjado tajante. ¡Dale al play y no te pierdas las primeras imágenes de Amador tras abandonar el hospital!