Amador Mohedano llora tras las ‘calabazas’ de Rosa Benito: “No volveré a hablar de ella”

Sorprendiendo a propios y a extraños, Amador Mohedano rompía a llorar el pasado jueves en ‘Ya es mediodía’ al confesar en directo su amor por Rosa Benito - presente en el programa en ese momento que pasará a la historia de la televisión - y admitir que todavía echaba de menos a la madre de sus hijos 8 años después de su separación.

Unas palabras que conseguían emocionar a Rosa que, al borde de las lágrimas, dejaba claro que estas palabras llegaban “tarde” y que, en una nueva etapa de su vida, no había posibilidades de reconciliación con su exmarido.

Lejos de rendirse, Amador volvía a la carga apenas 24 horas después y, completamente hundido, proclamaba su amor por la que fuera su mujer en ‘Sálvame’, revelando la ‘morriña’ que sentía a diario del olor, los besos y la belleza de Rosa y confesando que si pudiese dormir con ella otra vez estaría como un rey.

Una clara intentona pública de reconquistar a la colaboradora después de protagonizar en el año 2013 una de las separaciones más mediáticas y turbulentas que se recuerdan que, lejos de halagar a Rosa, le ha parecido “vergonzosa”. Y es que, indignada y muy enfadada, la cuñada de Rocío Jurado contestaba este lunes en ‘Ya es mediodía’ a Amador, dejándole claro que no hay ninguna posibilidad de que vuelva con él y pidiéndole a gritos que la dejase en paz de una vez, que se olvidase de ella y que no volviese a conceder ninguna entrevista hablando de ella.

Un jarro de agua fría que acaba de un plumazo con las esperanzas de reconciliación que Amador albergaba en lo más profundo de su corazón y unas calabazas con las que Rosa, muy dolida, ha zanjado para siempre con el juego que se traía con el padre de sus hijos, con el que en los últimos meses le hemos visto intercambiando piropos públicamente.

Resignado, Amador ha hablado por teléfono con ‘Ya es mediodía’ y ha asegurado, para tranquilidad de su exmujer, que “no volveré a hablar de ella”. Tranquilo pero sin poder ocultar su abatimiento tras las durísimas palabras de Rosa pidiendo a gritos que se olvide de una vez por todas para siempre de ella, el hermano de ‘La más grande’ ha confesado que “se esperaba” lo sucedido. “Bueno, no pasa nada, ya está”, ha señalado, descubriendo el motivo por el que la madre de sus hijos le ha bloqueado y sobre el que la alicantina prefirió no hablar: “Me ha bloqueado porque soy un poco pesado, pero no hay más”.

Una explicación que no ha convencido a nadie ya que, según apuntan diferentes rumores, habría algo más detrás de insistentes mensajes para que Rosa decidiese bloquear a Amador y romper así el contacto telefónico que el exmatrimonio mantenía en los últimos tiempos. ¿Llegaremos a descubrir la verdad? Depende de la colaboradora que, quizás si su exmarido vuelve a insistir en lo enamorado que está, podría tirar de la manta y contar lo que todavía no ha desvelado hasta ahora.