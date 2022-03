Amador Mohedano, dolido con su sobrina Rocío Carrasco: “Tengo cuatro nietos y ni los conoce”

Amador Mohedano se ha sentado este viernes en ‘Sábado Deluxe’ para hablar de todo lo que se ha puesto encima de la mesa desde que su sobrina protagonizara el documental de su vida, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, y el programa de ‘Montealto’ con el que hemos visto el lado más personal de Rocío Jurado, además de sus pertenencias.

El hermano de ‘La más grande’ ha llegado al plató con fuerza y con ganas de defender a los suyos, pero en especial a su hermana Gloria Mohedano, de la que se dibujó un perfil de interesada y de persona que, supuestamente, sometía a Rocío Jurado en muchas cosas. Amador se ha mostrado de lo más sincero y ha contado su verdad, contestando a todas las preguntas que le ha hecho el presentador y los colaboradores y dejando varios ‘melones’ abiertos... ¿los contestará su sobrina?

“Mi familia ha sido injustamente tratada” comenzaba diciéndole a Jorge Javier Vázquez y enseguida empezaba su defensa a su hermana Gloria: “He sufrido mucho por mi hermana Gloria, el ataque a ella me pareció muy injusto”. Además, el que fuera representante de artistas concluía asegurando que: “No la he visto llorar, pero sí la he oído por teléfono, ella se ha quedado muy apenada porque no entiende qué está pasando”.

Amador Mohedano se ha mostrado sincero y ha dejado claro que ahora no es momento para que su sobrina Rocío y Gloria hablen y entierren el hacha de guerra: “Yo creo que no son los momentos, lo veo complicado. Gloria es más recta, nosotros somos más bromistas”.

También ha tenido palabras para su cuñado José Antonio, del que asegura que tenía una relación muy especial con Rocío Jurado: “Rocío confiaba en mi cuñado José Antonio, él le llevaba las cuentas del campo... mi hermana hacía y deshacía como le daba la gana” y atacaba a su sobrina: “¿Ella no ha hecho sufrir a su madre? Já, ella también hizo sufrir mucho a su madre”.

Amador se ha mostrado de lo más tajante ante esta cuestión y ha asegurado que su sobrina cortó la relación con el y su familia mucho antes: “Nosotros nos hemos enterado por el documental, ¿ella ha venido a conocer a mis nietos? ¿por qué no habla a sus primas, que se ha criado con ellas? Tengo cuatro hijos y nietos, los nietos ni los conoce... Son cosas que nos duelen”.

El exmarido de Rosa Benito ha dejado claro que nunca ha querido saber nada de ellos, desde que falleció su madre: “¿Cuándo ha ido ella a un homenaje a su madre? Hay uno cada año... Muere Rocío y está con nosotros bien durante unos años y de pronto, plac”.

El hermano de ‘La más Grande’ ha dejado claro que la artista no estaría apoyando la forma en que ha hecho pública su historia: “Si su madre viese ahora lo que ve, no sé qué pasaría. ¿A tu lado se va a sentar tu madre con lo que estás diciendo? Su madre no se sentaría con ella, pongo la mano en el fuego, para nada” y añadía: “y lo de la casa y todo eso, tampoco. Enseñar las intimidades de su madre, el cuarto de baño, la habitación, la cama donde dormía, no me gusta y sé que a ella tampoco le gustaría, esa es la única verdad”... aunque también ha reconocido que: “nuestras declaraciones a mi hermana le hubiesen sentado fatal, pero es que no hubiese pasado nada de todo esto”.

Lo que más nos ha sorprendido de su entrevista es un vídeo que ha emitido el programa en el que Amador coincide con Rosa Benito cuando entraba en las instalaciones a Telecinco y la colaboradora ni le mira, ni le saluda, ni nada... pasa de largo sin querer saber nada del que fue su marido, algo que ha sorprendido a todos los colaboradores del plató.