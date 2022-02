Alexia Rivas se moja por Omar Sánchez

Anabel Pantoja y Omar Sánchez han terminado su relación matrimonial, esa ha sido la noticia de la semana, pero lo cierto es que según van pasando los días cada vez salen más informaciones que afectan a la pareja de lleno. Posibles infidelidades por parte de ambos -que ya se han negado-, mentiras y diferencias personales... ¿qué hay de cierto en todo lo que se está diciendo?

Europa Press Reportajes ha hablado en exclusiva con Alexia Rivas y se ha mostrado tajante, de hecho descarta por completo que Omar Sánchez haya sido infiel a Anabel Pantoja: “No, no. Cero”. Además, nos ha desvelado cómo se encuentra Omar Sánchez tras la sonada ruptura: “Bueno pues cómo se está uno cuando deja una relación”.

La colaboradora de televisión desconoce si la ruptura se vio influenciada por el deseo de Omar Sánchez de tener un bebé: “Mira, de eso ni lo sé. Y aunque lo supiera, no puedo decir nada porque, evidentemente, lo que hable con mis amigos, queda entre nosotros”. Alexia Rivas ha querido responder a Rocío Amar y asegura que sus declaraciones son ridículas: “Por favor, de verdad, qué ridículo. Pff”. Confiesa no haber visto bien las declaraciones, pero asegura que su versión de los hechos no es la real:” ¡Qué va! Pero... Vamos, o sea. No lo he podido ver directamente porque estaba justo yendo a trabajar pero luego me han pasado algunos vídeos y tal y me parece penoso. Porque no, no hay absolutamente nada. De hecho, estando allí, hablaron del tema de que habían coincidido con ellas tal y que sin más y no”.

Alexia Rivas también ha respondido a los rumores de tener algo con uno de los amigos de Omar y asegura que ella está rechazando entrevistas y no busca protagonismo alguno: “Me hace mucha gracia que dicen: esa búsqueda de protagonismo de ella. Estoy rechazando todo lo que me están llamando, simplemente voy a trabajar a mi programa, y creo que el protagonismo me lo están dando ellos”.

La periodista nos ha asegurado que nunca ha tenido relación con Anabel Pantoja, más allá de ser cordial con la que fue esposa de su amigo: “Nada, normal, normalidad. Mi amigo es Omar, es que, nunca, tampoco me he llevado con ella. Cordialidad y ya está”.

Como bien sabemos, Omar Sánchez se encuentra en Madrid haciendo una entrevista para una conocida revista y la periodista prefiere no desvelar si quedará con él: “Sí, pero lo que hablo con mis amigos queda entre nosotros”. Sin embargo, sí que ha querido opinar acerca de lo que Omar Sánchez hablará sobre su relación con Anabel Pantoja: “Supongo que hablará en caso de que hable, hablará de cómo se siente él y nada, y ya está”.