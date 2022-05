Álex González declara quién es el amor de su vida

Álex González y María Pedraza están viviendo uno de sus mejores momentos personales. Locamente enamorados y llevando su amor con total discreción, los dos tortolitos se muestran de lo más felices cada vez que hay una cámara delante... esto es lo que nos ha pasado con el actor en el día de hoy.

Y es que Álex ha presentado los nuevos productos de Nutralie, un suplemento para llevar un estilo de vida saludable y nos ha confesado que: “es un producto que yo que soy habitual de la vida sana, deporte y comer sano, pues para mí es un complemento y un suplemento que me ayuda a tener un aporte más y sobre todo de una forma cómoda porque otras veces que tomo complementos al final terminas teniendo diez botes de vitamina c, zinc, vitamina d y de esta forma es una forma cómoda de tomar lo que necesito de una manera práctica y enfocado a lo que necesitas, no a lo mejor siempre, pero sí en momento concretos”. El actor no ha dudado en asegurar que: “Es un complemento para ser un poco más feliz”.

Como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por su relación sentimental y se ha mostrado de lo más sincero, tanto que nos ha asegurado que se siente afortunado por estar con una de las actrices más deseadas: “no me abruma en absoluto. Al contrario, me siento el hombre más afortunado del mundo”.

El actor confiesa que ya ha disfrutado de sus vacaciones de verano junto a María Pedraza: “hemos estado porque los dos tenemos bastante trabajo por suerte y nos hemos adelantado. Hemos estado unos días fuera así que ya la hemos vivido las vacaciones”... y es que, siempre tan discretos con sus vidas, es muy complicado seguir el rastro de ambos.

En cuanto a cómo le conquistó la joven, Álex se muestra bastante vergonzoso: “¿sabes que me pasa? Que yo con estas cosas soy como muy respetuoso con la vida de todo el mundo en general y para contestar algo mío, en este caso, tendría que hablar de otra persona entonces por descripción”. Eso sí, el actor siente que María es el amor de su vida: “evidentemente creo que todos cuando estamos en una relación pensamos que es el último, pero me da mucho pudor hablar de estas cosas”.

El intérprete nos ha confesado que mantiene muy buena relación con su compañeros José Coronado e Hiba Abouk y además, desea volver a coincidir en un proyecto: “les echo mucho de menos, he pasado momentos maravillosos con ellos y además veo que ahora Hiba está con otros proyectos, con la cosmética que estoy seguro que le va a ir genial y, bueno, espero que eso no le impida que sigamos trabajando como actores algún día”.

El momento más gracioso se ha producido cuando le hemos preguntado por la futura boda de Chenoa, cuando el actor no ha podido evitar la risa cuando: “me río porque es que sabéis que hace más de veinte años que fuimos novios, ¿no? Me alegro por ella, sí, claro siempre me alegraré”.