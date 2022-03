Alessandro Lequio se juega una demanda tras provocar la ira de Marta Riesco

Tenso momento en el que se ha vivido en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ en la mañana de este jueves. Alessandro Lequio se dirigía a Marta Riesco, una vez más, como la “amante de Antonio David” y recordaba su título de “miss fea” y la reportera, hecha una furia, ha irrumpido en directo para responder al italiano y protagonizar un encontronazo en el que no ha dudado en cargar tintas contra el colaborador, amenazando con demandarlo y recordando su episodio más polémico con Olvido Hormigos.

Indignada y negándose a responder a la pregunta de si Antonio David y ella han cobrado o no por sus fotografías en la revista ‘Semana’ -“prefiero no responder que mentir” ha apuntado- la periodista ha estallado, confesando que está “harta de los descalificativos” de Alessandro Lequio, contra el que ha arremetido: “El que más sabe de amantes de toda España eres tú y no deberías sacar ese término para referirte a mí”

“Cuando dices que me he presentado a miss fea... Estoy harta que se hable de mi físico, de mi nariz, de mis retoques. Cuando tenía 16 años sufrí bullying en el colegio porque tenía la nariz grande”, ha revelado, asegurando que a pesar de todo su autoestima no se vio afectada porque “con 18 años me eche el mundo por montera y me presenté a Miss España. Y me eligieron miss Segovia”. “Yo no me presenté a miss fea, me presente a Miss España y un concurso de televisión (por ‘Aquí hay tomate’) que denigraba a mujeres decidió que era la mujer más fea de España y es un cartel que he llevado a mis espaldas durante años” ha señalado muy enfadada.

Tachando a Lequio de “infiel”, de “haber hecho daño a muchas mujeres” y de “haber cometido muchos errores”, Marta no ha dudado en echarle en cara que es “el menos indicado para hablar”, apuntando que “debería ser el primero en callarse para hablar sobre mí”. Un reproche al que el italiano ha respondido leyendo la definición de ‘amante’ en el diccionario, asegurando que no entiende porque le molesta ya que no es con “mala intención”.

Una calmada respuesta que ha molestado soberanamente a la reportera, que ha acusado a Lequio de vetar cosas de su pasado; en concreto el episodio que vivió en verano de 2017 cuando Olvido Hormigos desveló que había tenido un affaire con él. Algo que el colaborador demandó y ganó en los tribunales.

Sin embargo, Marta no ha dudado en cargar contra él, afirmando que “es historia de España que le definen como amante. Has puesto los cuernos, has estado orgulloso, has hablado de muchas mujeres de tu vida, no estás orgulloso de muchas de las cosas que están vetadas y por eso no te las sacan cada cinco minutos. Es la diferencia entre tu y yo”.

“Estamos en la época de la igualdad. Me llamas amante y yo te respondo a ti. Has vendido fotos y has hecho miles de cosas vergonzosas así que no me tienes que dar ninguna lección de absolutamente nada en la vida. Si hay alguien que está aquí por acostarse con mujeres eres tú, Alessandro Lequio” ha añadido muy enfadada.

Insistiendo en que Lequio vetó el ‘asunto Olvido Hormigos’ y comparándose con María Palacios porque también trabaja en una redacción y está enamorada de un personaje público pero al contrario que a ella se la ha respetado, ha sido Joaquín Prat quien ha parado los pies a Marta, asegurando que el italiano no vetó nada, sino que habló largo y tendido sobre el tema y si se dejó de hablar de ello es porque el colaborador demandó y ganó la demanda.

Un momento en el que Riesco ha aprovechado para amenazar a Lequio con demandarlo si vuelve a decir que es la “amante” de Antonio David: “Todo tiene un límite y es una ofensa tras otra”. “Tú estás cómodo en tu sofá porque gozas de una impunidad que los demás no tenemos y estoy harta. Si vuelves a llamarme amante te meto una demanda” ha advertido.

Pero eso no ha sido todo, ya que aprovechando la reportera también ha aclarado que no considera una provocación decir que entrevistaría a Rocío Carrasco. “Yo como periodista la entrevistaría. Me lo preguntaron como periodista y yo respondí, al igual que aquí todo el mundo ha entrevistado a personas y muchas personas íntimas amigas de Rocío Carrasco han entrevistado a Antonio David” ha justificado.

Harta de que se especule sobre cuando comenzó su historia de amor con el excolaborador - y sin aclarar si fue antes de que se separase de Olga Moreno o después - Marta ha remitido a que le preguntemos por este tema a su novio y a la sevillana porque está “harta de que la presión caiga sobre mí”.

“Estoy soltera, libre, he tenido que esperar mucho para que la gente no sufra hasta poder ir a una terraza a tomarme algo para que no me linche España. Yo me he enamorado de una persona, el amor es así, no elegimos de quien nos enamoramos. Si pudiese elegir no lo hubiese hecho. Estoy harta de que se me haga de menos, se me señale, de tener que justificar mi trabajo, justificar por qué me he enamorado” ha confesado, dejando claro que el “único paso” que ha tenido que dar ella es “aguantar el chaparrón y esperar que las personas que tenían que dar el paso lo den. He aguantado mucho, he sufrido mucho y estoy harta”.

“Hay muchas mujeres que están en mi situación y es increíble que estando en el país y en la época que estamos se me señale por haberme enamorado de una persona que ahora está conmigo” ha añadido, negándose a pronunciarse sobre si Olga Moreno sabía o no que Antonio David estaba con ella cuando se filtró la noticia: “¿He contestado a esa mujer?”.

Irónica, Marta ha admitido que no entiende por qué Olga no se separa y ha dejado entrever que el excolaborador sí quiere firmar los papeles del divorcio: “¿Mi chico no se quiere separar? Mi chico vive conmigo. Yo tampoco lo entiendo por qué no se separa”.

“La víctima no es Olga Moreno. La víctima es Marta Riesco porque es una persona que se ha enamorado de la persona más criticada de España en el último año. Se le ha acusado de un delito muy grave, maltrato. He dado un paso al frente y he dicho que me he enamorado de esa persona. Olga gana Supervivientes y España está dividida entre Rocío Carrasco y Antonio David y Olga Moreno y con Marta Riesco estaban cero personas porque me odia la gente que defiende a Rocío Carrasco y me odia la gente que defiende a Olga Moreno y Antonio David” ha asegurado.