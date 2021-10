Alejandra Rubio ha sentenciado a Edmundo Arrocet por hacer sufrir a Maria Teresa Campos

Después de protagonizar un emotivo reencuentro en el que no faltaron ni los abrazos ni las lágrimas, Alejandra Rubio ha sentenciado a Edmundo Arrocet al ver el abatimiento de su abuela tras la exclusiva del humorista en ‘Lecturas’ llamándola “mentirosa infame”. Unas imágenes de María Teresa Campos visiblemente desmejorada y sin dar crédito a las declaraciones de su exnovio insinuando que tiene reacciones agresivas y que le prestó 50.000 euros que nunca le devolvió, a las que su nieta, dolida, reaccionaba en ‘Viva la vida’ sin poder ocultar su preocupación.

“Si estas declaraciones de Edmundo sobre mi abuela hubieran sido antes de nuestro encuentro en el plató de ‘Secret Story yo no habría reaccionado así. Es algo que no me esperaba”, confesaba Alejandra, añadiendo que, aunque “no me arrepiento de lo que le dije porque en ese momento es lo que sentía, ya no siento nada por esta persona”. “Me da hasta vergüenza”, sentenciaba la colaboradora, cerrando la puerta completamente a Bigote Arrocet.

Horas después, pillábamos a Alejandra disfrutando de la noche madrileña con amigos como Rafa Mora y su novia Macarena. Más tranquila, pero muy decepcionada con Edmundo, la hija de Terelu Campos acusa al humorista de estar haciendo mucho daño a su abuela e insiste en que, aunque no se arrepiente de su emocionante reencuentro con el chileno, no volvería a repetirlo.

- CHANCE: Te hemos visto romperte al hablar de tu abuela. ¿Has hablado con ella?

- ALEJANDRA: No he hablado con ella.

- CH: Estás preocupada por el daño que se le puede hacer a tu abuela.

- ALEJANDRA: Por supuesto.

- CH: Un poco fuera de lugar todas las declaraciones de Edmundo.

- ALEJANDRA: No tengo nada más que decir, no quiero dar más bombo al tema.

- CH: ¿Te arrepientes del abrazo que le diste?

- ALEJANDRA: No.

- CH: ¿Se lo volverías a dar?

- ALEJANDRA: Ahora no, pero en el momento lo hice porque lo sentía.

- CH: ¿Qué le dirías?

- ALEJANDRA: Nada.

- CH: ¿Está haciendo daño a tu abuela?

- ALEJANDRA: Para mí sí.

- CH: ¿Te ha dolido que la llame mentirosa infame?

- ALEJANDRA: Sí.

- CH: Dice que le dejó 50 mil euros a tu abuela.

- ALEJANDRA: No voy a decir nada.