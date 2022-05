Alejandra Rubio estalla contra Pipi Estrada

Pipi Estrada ha vuelto a la palestra mediática y lo cierto es que ha formado un gran revuelo en el mundo Campos. Las declaraciones del colaborador de televisión han dejado impactados a todos los espectadores, ya que ha descrito un perfil de Terelu Campos, su expareja, que desconocíamos y que ha molestado mucho a la familia de esta.

Hemos hablado con Alejandra Rubio -de la que también ha hablado- y nos ha confesado que está cansada de todo lo que Pipi está diciendo de ella y de su madre en televisión: “Eh... es que ya he dicho todo lo que tenía que decir” y ha añadido: “No voy a decir nada más de él, no le voy a dar más juego a este tema”.

El hecho de que Pipi esté trabajando de nuevo en televisión no le da ninguna seguridad de que le pague a Terelu Campos el dinero que le debe: “Lleva mucho tiempo para pagar a mi madre, no creo que porque trabaje ahora vaya a pagar su deuda”. También ha respondido a las declaraciones de este en las que asegura que su madre le decía qué tenía que ponerse cada vez que salía de casa: “Es que... qué quieres que te diga, qué pena, pobrecito, no puedo soportar la pena”.

“Para mí no es nada en mi vida” terminaba zanjando Alejandra el tema de Pipi Estrada y arremetía contra Cuca García de Vinuesa: “A Cuca no la veo desde que soy enana, tampoco sabe mucho de nuestra vida” y aseguraba que hace años que esta persona no tiene relación con su familia: “Yo era muy pequeña, no tengo ni idea”.

En cuanto a la muerte del periodista Jesús Mariñas, Alejandra se ha mostrado muy emocionada: “Ha sido un palo para todos, pero bueno, al final llevaba tiempo enfermo y la verdad, le doy el pésame a toda su familia” y añadía: “Mi madre tiene mucho trato con Elio”.

Este fin de semana, Alejandra disfrutará de la boda del hijo de Carmen Borrego y también nos ha confesado que tiene unas ganas inmensas de festejar esta celebración por todo lo alto: “Sí, ya queda poco, todo muy bien, al final es mi primo y me hace mucha ilusión que se case, nos lo vamos a pasar muy bien”.