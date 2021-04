Alberto Isla ya tiene nueva novia

Hace mucho que no sabíamos nada de él y ahora le hemos vuelto a ver muy bien acompañado. Después de estar durante años paseándose por los platós de televisión hablando lo más grande de la familia de Isabel Pantoja, Alberto Isla desapareció fulminantemente de los medios de comunicación y recuperó su relación con Isa Pantoja, su expareja y madre de su hijo.

De hecho, la relación que existe en estos momentos entre Isa Pantoja y Alberto Isla es muy buena, todo por el pequeño Albertito, quien disfruta de sus padres en días repartidos. Como decíamos, desde que dejó de aparecer en los platós de televisión, no hemos vuelto a saber nada de él, pero este Jueves Santo le hemos pillado en pleno centro de Sevilla.

Alberto Isla y su novia acuden a la basílica de Triana, pero no quiere hacer ningún comentario sobre el enfrentamiento que hay abierto entre Kiko Rivera y su madre: “Todo bien, pero no voy a decir nada”. Se trata de las primeras imágenes del exnovio de Isa Pantoja con una nueva pareja a la que no teníamos el placer de haber conocido.