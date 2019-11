Albert Rivera celebra su 40 cumpleaños apartado de la vida política tras el fracaso electoral al que se enfrentó su partido político en las elecciones del pasado domingo.

No ha sido una semana fácil para el ex presidente de Ciudadanos que soñaba con ser “el presidente de las familias” antes de bajar de 57 escaños a apenas 10.

Este resultado hizo que dimitiera y que anunciase al día siguiente que dejaba la política. Todo en la misma semana en la que celebraba su 40 cumpleaños, fecha que el ex presidente de Ciudadanos ha celebrado con sus amigos y familia.

Durante la celebración estuvo arropado por algunos de sus compañeros de Ciudadanos cómo Girauta o Miguel Gutiérrez. También destacó la presencia de Begoña Villacís que cantó y bailó para celebrar el cumpleaños de Albert.

Al día siguiente de la celebración, que se alargó hasta altas horas de la madrugada, publicó en su cuenta de Instagram una imagen de la tarta acompañada del siguiente mensaje: “Empiezo una nueva etapa en mi vida, con más libertad, más ganas de vivir que nunca, la ilusión de empezar nuevos proyectos para volver a soñar y la alegría de comprobar la maravillosa familia y los buenos amigos que tengo.

Gracias a todos por haberme hecho pasar ayer un día tan emotivo y divertido”.

Tras la publicación de la instantánea un usuario de Instragram le recriminó que “ojalá pudiera jubilarme tan pronto como lo has hecho tu... Pero claro los políticos no me van a dejar jubilarme ni de viejo a este paso...”.

Albert Rivera no pudo evitar contestarle alegando que va a trabajar de nuevo, sin derecho a paro y “volviendo a empezar”.