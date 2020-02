Alba Carrillo publica su primera fotografía con su novio Santi Burgoa

Y cómo no, todo el mundo esperaba con ansia a que llegase la primera publicación de la pareja juntos. Se ha producido este domingo, y ha sido por parte de Alba Carrillo. La hija de Lucía Pariente se ha mostrado de lo más enamorada posible y le ha dedicado un mensaje de lo más bonito al que ahora se ha convertido en el amor de su vida.

Muy enamorada de Santi Burgoa, habló de el en numerosas ocasiones en la casa más famosa de España. Aunque él no hizo nunca ningún comentario en público sobre su relación con la modelo, desde que esta salió de Guadalix de la Sierra, han sido muchas las ocasiones en las que les hemos visto juntos.

Alba Carrillo ha estado en boca de todos durante su participación en ‘GH VIP 7 ’. La modelo hizo un reality muy polémico porque su actitud no le ayudó a causar empatía con el público, pero parece que eso ya no le pasa. Las últimas semanas en Guadalix de la Sierra fueron claves para ella y es que cambió radicalmente su forma de concursar y logró llegar a la final.

Para el cumpleaños del presentador, no había mejor forma que publicar una fotografía de los dos derrochando complicidad y felicidad: “Se termina el 02-02-2020. Dicen que es un día especial, capicúa y que no habrá otro igual hasta dentro de 101 años... #felizcumpleaños @santiburgoa”. Aunque todavía no se ha producido la respuesta de Santi, es todo un detalle por la exconcursante de GH VIP 7. De esta manera, ha pregonado a los cuatro vientos y a ojos de todos sus seguidores el amor tan grande que siente hacia él.