Aída Nízar protagoniza un nuevo escándalo en el Ayuntamiento: “Temo por mi vida, si me pasa algo, saben quién es”

La Policía fue a disuadir la actividad de la famosa colaboradora de televisión dentro del pleno, a lo cual ella se defendió diciendo: “No estoy haciendo nada ilegal, estoy con el máximo de los respetos dirigiéndome al alcalde, que sé que hace mucho bien por esta hermosa tierra, y los mijeños tienen derecho a saber que el señor Ángel Nozal, que se postula como alcalde, no puede serlo”. De esta forma y con estas palabras, Aída intentaba ridiculizar con ironía la labor del candidato del municipio.

Nízar fue expulsada de la sala mientras sus gritos expresaban de nuevo símbolos de queja: “¿Pero por qué me tiene que arrastrar?”. Tras este desagradable acontecimiento la ex-reportera ha afirmado que ‘teme’ por su vida. “Temo por mi vida, si me pasa algo, saben quién es. No van a poder callarme ni impedir que terminemos con la corrupción, la falsedad documental y tantas ilegalidades que estamos descubriendo”