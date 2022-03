Adriana Torrebejano interpretará a Chelo García Cortés en una serie

¿Quién está deseando ver la serie de Bárbara Rey y Ángel Cristo? Sí, sabemos que somos muchos los que esperamos con ansía ver en pantalla este proyecto que definirá la vida de la vedette con el que fuera su marido, pero en la que también veremos algunos rostros conocidos, como el de Chelo García Cortés... ¡qué maravilla!

Esta semana hemos podido hablar con Adriana Torrebejano, actriz que interpretará a la colaboradora en la serie y nos ha desvelado qué Chelo García Cortés la ha llamado al enterarse que la interpretará en la serie de Bárbara Rey y Ángel Cristo: “me ha llamado y está encantada de que un actriz como yo la interprete, un honor para mí”, asegura que no le ha puesto ningún requisito: “no, no, no jajajaja”.

La actriz nos ha confirmado que va a verse con ella en determinadas ocasiones para ser lo más leal a la periodista: “sí, estaré preparándome con ella para ser lo más fiel a ella, de esa Chelo que no conocemos tanto de los 80, estaba más escondida, así que voy a reunirme con ella varias veces para acercarme y ser lo más fiel posible”.