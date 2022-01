A Urdangarín le llueven las críticas: Los famosos que meten baza en la polémica

La noticia de la nueva ‘amiga entrañable’ de Iñaki Urdangarin ha supuesto un antes y un después en la actualidad informativa y es que de no hablar de él, ha pasado a ser el protagonista de los informativos y todos los medios de comunicación. Nadie esperaba que el exjugador de balonmano hubiese encontrado un ‘nuevo amor’ sin haberse divorciado de la Infanta Cristina.

Europa Press habló con Ágatha Ruiz de la Prada, y se ha mostrado sin piedad contra Iñaki Urdangarin y asegura que la Infanta Cristina debería haberse separado de él hace mucho tiempo: “Yo creo que ella le tenía que haber mandado a la mierda hace muchísimo tiempo” y añade: “que le dé una patada a este, que se la tenía que haber dado hace mucho tiempo”.

Además, le aconseja a la Infanta que se busque otra pareja, ya que Iñaki Urdangarin no vale como marido: “Que se busque otro, pobrecillo, es que no vale para nada este hombre”.

Y nos ha dejado muy sorprendidos porque la diseñadora estuvo presente en el momento que se conocieron, pero ¡atención! porque desde ese momento, Ágatha supo que no saldría bien la relación: “Nunca me gustó. Estaba yo el día que se conocieron, imagínate. No, pero encuentro que para una infanta, un jugador de balonmano... no sé”.

Sobre las últimas noticias de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia: “No lo sé, es muy raro todo, ¿verdad? pero en fin” y sobre la Infanta, desvela que: “No tengo ni idea, yo creo que la Infanta está desaparecida. Pero vamos...” y recalca que todavía no es oficial la separación entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina: “No se ha separado aún”. Eso sí, cuando vio las fotografías le pareció raro que la relación fuese solo de amistad: “Podría haber una posibilidad entre mil de que fueran amigo y de la mano, yo qué sé”.

Por el contrario, su hija, Cósima Ramírez, se ha compadecido de Urdangarin por la presión que ha sufrido por su nueva relación con Ainhoa Armentia: “Bueno, yo creo que se ha dicho de todo. Pobrecillo, tampoco voy a añadir yo al fuego” y agregó: “A mí no me toca, me temo, ese asunto”.

La joven nos ha asegurado que no conoce lo suficiente a la Infanta Cristina como para ponerse de su lado: “No la conozco lo suficiente como para tener opinión. A parte de las obvias”.

La prensa también preguntó a Luis María Anson sobre la polémica relación entre Urdangarín y Armentia y nos ha asegurado que es algo a la orden del día en la sociedad española: “Casi todas las familias tienen a sus hijos divorciados o separados. Forma parte del tiempo en el que vivimos”.

Eso sí, nos ha confesado que se entristece por la Infanta Cristina, a quien tiene en alta estima y valora como una gran mujer, por todo lo que está pasando a raíz de hacerse públicas las imágenes: “Yo lo siento mucho porque le tengo un cariño muy especial a la Infanta Cristina, que es una mujer razonable, inteligente, constructiva. Llena de cualidades en todos los sentidos, prueba de ello es cómo ha llevado la prisión de Iñaki Urdangarin. Por lo tanto, me entristezco por ella pero me parece que estamos en una situación de normalidad”.

Desconoce si la Infanta Cristina era conocedora de la relación de Iñaki Urdangarin con esta mujer: “No lo sé, yo no te lo puedo decir, no tengo información. Ya sabes que yo soy un profesional del periodismo, solo hablo de aquellas cosas que tengo contrastadas”. Aunque opina que no sería propio de ella: “No, no creo nada”.

Eso sí, ha querido alabar las palabras de Pablo Urdangarin en el que hablaba de la relación de su padre como algo normal: “Son cosas que pasan, lo ha hecho muy bien” y desconoce si habrá repercusión para la familia real con todo el revuelo causado por Iñaki Urdangarin: “Yo tampoco lo sé. Supongo que todo se terminará por encauzar. Estamos en el año veintidós del siglo veintiuno”. Tampoco tiene claro si le podría afectar de manera negativa: “No tengo ni idea, eso hay que preguntárselo a los abogados”.