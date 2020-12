A Isa Pantoja no le coge el teléfono su madre

El pasado jueves Isa Pantoja y Asraf Beno eran expulsados entre lágrimas de “La casa fuerte” y, nada más llegar a plató, la peruana confesaba qué era lo primero que haría una vez recuperada su “libertad” y sus intenciones no eran otras que reencontrarse con su hijo Alberto e ir a Cantora a visitar a su madre, Isabel Pantoja, que está atravesando por uno de los peores momentos de su vida.

Sin embargo, “del dicho al hecho hay un buen trecho” y, tres días después, Isa reaparecía en un plató para confesar, dolida, que “sí he hablado con mi hermano” pero que había sido incapaz de contactar con Isabel Pantoja. “He intentado hablar con mi madre. Me gustaría saber quién tiene su teléfono y cómo puedo hablar con ella”, desvelaba sin disimular su tristeza por no saber nada de ella.

Además, y confirmando algo que todos temíamos y que la propia Isa se negaba a ver durante el reality, ella tampoco pasará la Navidad con Isabel Pantoja en Cantora: “Cómo está la situación, mi madre no creo que celebre la Navidad. Lo voy a celebrar con el niño y con Asraf. Mi hermano estará con la familia de Irene y más después de lo que ha pasado”. “Solo he visto “Cantora la herencia envenenada 1” y me causó dolor, ha sido suficiente”, admitía la menor de los Pantoja.