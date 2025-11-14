Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Encarnita Polo. E. P.

La voz de 'Paco, Paco, Paco' se apaga: investigan la muerte de Encarnita Polo en una residencia de Ávila

Las primeras pesquisas apuntan a la posible implicación de otro residente

E. P.

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:00

Comenta

El mundo del espectáculo lamenta la muerte de Encarnita Polo, cantante y actriz española, fallecida este viernes, 14 de noviembre, a los 86 años en Ávila, donde residía junto a su hija, Raquel Waitzman Polo, «rodeada de cariño».

«Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único», ha expresado su hija en un comunicado difundido por Europa Press, en el que ha afirmado sentir «un dolor inmenso». También ha destacado que, para el público, Polo fue «una artista inolvidable, pionera del flamenco-pop, cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones». La familia ha solicitado privacidad para vivir el duelo «en silencio y en paz» y ha agradecido las muestras de cariño recibidas.

Nacida en el barrio sevillano de Triana, Encarnita Polo se vinculó a la música desde niña, influenciada por el ambiente flamenco de su entorno. Durante su adolescencia se trasladó a Barcelona, donde comenzó a actuar en salas de fiesta y emisoras locales, iniciando así una carrera profesional que la llevaría al éxito.

En 1969, publicó uno de sus temas más emblemáticos, 'Paco, Paco, Paco', que décadas después volvió a viralizarse en internet, convirtiéndose en un fenómeno musical intergeneracional. Entre sus canciones más conocidas se encuentra también Pepa Bandera. En los años 60, consolidó su popularidad y trabajó en Italia junto a figuras como Claudio Villa y Gigliola Cinquetti. Allí debutó en el cine con Domenico Modugno en la comedia musical 'Scaramouc'. También participó en televisión, destacando su paso por el programa de TVE 'Pasaporte a Dublín', donde coincidió con artistas como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Nino Bravo, Massiel y Karina.

Agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, ocurrido en la residencia de mayores Decanos de Ávila. Según fuentes de la investigación citadas por Europa Press, los primeros indicios apuntan a la posible participación de otro residente, aunque las pesquisas continúan abiertas.

La noticia ha sido comunicada a los medios por su hija, Raquel Waitzman Polo, mediante un comunicado oficial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  2. 2 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  3. 3 Las lluvias provocan crecidas en los ríos de Ávila, Salamanca y Zamora: el 112 pide extremar la precaución en cinco localizaciones
  4. 4 El ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos se juzga este viernes por delito leve, sin pena de prisión
  5. 5 Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero
  6. 6 El salmantino aficionado a grabar a mujeres por debajo de la falda en todo tipo de eventos acepta más de 13 años de cárcel
  7. 7 Salamanca, a la cabeza de España en la subida del coste de la vida
  8. 8 «Es muy emocionante y sorprendente ser la mejor repostera de España»
  9. 9 Candelario llama a la calma y pide extremar la precaución ante los desbordamientos
  10. 10 Retiran a los patos de La Alamedilla y los Jesuitas por culpa de la gripe aviar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La voz de 'Paco, Paco, Paco' se apaga: investigan la muerte de Encarnita Polo en una residencia de Ávila

La voz de &#039;Paco, Paco, Paco&#039; se apaga: investigan la muerte de Encarnita Polo en una residencia de Ávila