La voz de 'Paco, Paco, Paco' se apaga: investigan la muerte de Encarnita Polo en una residencia de Ávila Las primeras pesquisas apuntan a la posible implicación de otro residente

E. P. Madrid Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:00

El mundo del espectáculo lamenta la muerte de Encarnita Polo, cantante y actriz española, fallecida este viernes, 14 de noviembre, a los 86 años en Ávila, donde residía junto a su hija, Raquel Waitzman Polo, «rodeada de cariño».

«Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único», ha expresado su hija en un comunicado difundido por Europa Press, en el que ha afirmado sentir «un dolor inmenso». También ha destacado que, para el público, Polo fue «una artista inolvidable, pionera del flamenco-pop, cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones». La familia ha solicitado privacidad para vivir el duelo «en silencio y en paz» y ha agradecido las muestras de cariño recibidas.

Nacida en el barrio sevillano de Triana, Encarnita Polo se vinculó a la música desde niña, influenciada por el ambiente flamenco de su entorno. Durante su adolescencia se trasladó a Barcelona, donde comenzó a actuar en salas de fiesta y emisoras locales, iniciando así una carrera profesional que la llevaría al éxito.

En 1969, publicó uno de sus temas más emblemáticos, 'Paco, Paco, Paco', que décadas después volvió a viralizarse en internet, convirtiéndose en un fenómeno musical intergeneracional. Entre sus canciones más conocidas se encuentra también Pepa Bandera. En los años 60, consolidó su popularidad y trabajó en Italia junto a figuras como Claudio Villa y Gigliola Cinquetti. Allí debutó en el cine con Domenico Modugno en la comedia musical 'Scaramouc'. También participó en televisión, destacando su paso por el programa de TVE 'Pasaporte a Dublín', donde coincidió con artistas como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Nino Bravo, Massiel y Karina.

Agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, ocurrido en la residencia de mayores Decanos de Ávila. Según fuentes de la investigación citadas por Europa Press, los primeros indicios apuntan a la posible participación de otro residente, aunque las pesquisas continúan abiertas.

La noticia ha sido comunicada a los medios por su hija, Raquel Waitzman Polo, mediante un comunicado oficial.