Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La influencer Violeta Mangriñán E. P.

Violeta Mangriñán responde a Diego Matamoros tras su ataque en redes sociales

La influencer ha asegurado que no le molesta la gente que piensa distinto a ella, sino los insultos y las faltas de respeto que ha recibido por seguir la moda del futbolista Marcos Llorente

E. P.

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

Violeta Mangriñán se ha sumado a la moda de Marcos Llorente y ha compartido a través de sus redes sociales una foto llevando unas gafas amarillas y esto ha provocado la reacción de algunos rostros conocidos, como Diego Matamoros, que no ha dudado en lanzarle una pulla.

El hijo de Kiko Matamoros aprovechaba que un famoso tiktoker comentaba el storie de la influencer con las gafas para dejarle un comentario dirigido a la misma, sumándose así a las críticas por su discurso.

Esta semana, Violeta se ha dejado ver ante las cámaras de la prensa y no dudaba en contestarle: "Si Diego Matamoros quiere decir que yo soy retrasada, pues si lo dice él... Ja, ja, ja. Es que me da igual", decía la influencer.

Además, explicaba que «yo me pongo las gafas amarillas y se me cansa menos la vista con la pantalla porque yo estoy todo el día con el móvil» y, además, dejaba claro que "el que no la quiere usar, que no la use, es tan sencillo como esto".

Violeta confesaba que no ha animado a nadie a que haga lo mismo que ella: "¿Yo le digo a alguien que se las ponga? ¿Yo le obligo a alguien a que se las compre? Pues ya está. El que no quiera que no se las compre, pero me parece feo insultar a Marcos Llorente o a quien sea por tener unas ideas o unos pensamientos distintos a ti".

Por último, dejaba claro que no le molesta que la gente tenga una opinión distinta, sino las formas en las expresan públicamente: "¿Tú no estás de acuerdo? Ok, pero no seas maleducado, no insultes".

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  2. 2 Tres provincias, incluida Salamanca, mantienen avisos amarillos o naranjas por lluvias este sábado
  3. 3 El ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos se juzga este viernes por delito leve, sin pena de prisión
  4. 4 Salamanca, a la cabeza de España en la subida del coste de la vida
  5. 5 Fin al caso Helmántico: Villares da el OK definitivo
  6. 6 Pimentel: «El carro de la compra se va a poner a 500 euros y seguimos limitando la producción agraria»
  7. 7 El Euromillones deja un premio de un millón en un pueblo de Castilla y León
  8. 8 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 14 de noviembre
  10. 10 «Es muy emocionante y sorprendente ser la mejor repostera de España»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Violeta Mangriñán responde a Diego Matamoros tras su ataque en redes sociales

Violeta Mangriñán responde a Diego Matamoros tras su ataque en redes sociales