Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la derecha, Victoria Federica. E. P.

Victoria Federica, una joven muy cercana entre sus amigos más íntimos

La influencer ha compartido horas de confidencias y risas con sus amigos más cercanos

E. P.

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:55

Comenta

Cada vez más cómoda con su faceta de influencer y ajena a las críticas por su actitud menos amable con los medios, Victoria Federica ha vuelto a mostrar que, en su entorno más cercano, es una joven cercana y natural, que intenta dedicar la mayor parte de su tiempo libre a sus amistades.

En esta ocasión, aprovechó un momento de su rutina para reunirse con un grupo de amigos en la terraza de uno de los restaurantes más populares de la ciudad. Muy relajada, compartió confidencias y conversaciones durante gran parte del encuentro, dejando ver que, en la intimidad, sí muestra su verdadera personalidad.

Tras varias horas de almuerzo, la nieta del emérito abandonó el local acompañada de uno de sus amigos, con quien disfrutó de un agradable paseo.

Para la ocasión, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar eligió ante todo la comodidad, apostando por un 'total look' en marrón, uno de los colores de la temporada. Con pantalón ancho, camiseta de manga corta y zapatillas deportivas, llevó el pelo recogido de manera informal con una pinza y no olvidó sus gafas graduadas para mayor confort.

Aunque intenta mantener su vida sentimental lejos de los focos, la sobrina del Rey Felipe VI no ha tenido demasiada suerte en el amor. Tras su ruptura con Borja Moreno, podría haberse ilusionado nuevamente con un joven tatuador malagueño, con quien ha sido vista en varias ocasiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuenta atrás para decir adiós a un oficio de los que ya no quedan: «Mi cuñado me dijo que iba bien y se ganaba dinero»
  2. 2 Trasladada al Hospital una mujer atropellada por un turismo en la Gran Vía
  3. 3 Violenta noche de Halloween en Salamanca: dos jóvenes acaban hospitalizados tras sendas agresiones
  4. 4 Los altos decibelios en una fiesta organizada en una tienda de gominolas del centro y las drogas, protagonistas esta madrugada
  5. 5 2.000 opositores se presentarán a la convocatoria histórica de auxiliar de la Universidad
  6. 6 Herida tras una colisión por alcance en Alba de Tormes
  7. 7 Herido un camionero al volcar un remolque en Terradillos
  8. 8 Guerra en Béjar por la reparación del telesilla de La Covatilla: el recurso es rechazado y el PP afirma que fue enviado a un organismo sin competencia
  9. 9 Unionistas mantiene la seriedad en defensa y suma su cuarto partido consecutivo sin conocer la derrota (0-0)
  10. 10 «Es la primera vez que hacen esto»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Victoria Federica, una joven muy cercana entre sus amigos más íntimos

Victoria Federica, una joven muy cercana entre sus amigos más íntimos