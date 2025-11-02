Victoria Federica, una joven muy cercana entre sus amigos más íntimos La influencer ha compartido horas de confidencias y risas con sus amigos más cercanos

Cada vez más cómoda con su faceta de influencer y ajena a las críticas por su actitud menos amable con los medios, Victoria Federica ha vuelto a mostrar que, en su entorno más cercano, es una joven cercana y natural, que intenta dedicar la mayor parte de su tiempo libre a sus amistades.

En esta ocasión, aprovechó un momento de su rutina para reunirse con un grupo de amigos en la terraza de uno de los restaurantes más populares de la ciudad. Muy relajada, compartió confidencias y conversaciones durante gran parte del encuentro, dejando ver que, en la intimidad, sí muestra su verdadera personalidad.

Tras varias horas de almuerzo, la nieta del emérito abandonó el local acompañada de uno de sus amigos, con quien disfrutó de un agradable paseo.

Para la ocasión, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar eligió ante todo la comodidad, apostando por un 'total look' en marrón, uno de los colores de la temporada. Con pantalón ancho, camiseta de manga corta y zapatillas deportivas, llevó el pelo recogido de manera informal con una pinza y no olvidó sus gafas graduadas para mayor confort.

Aunque intenta mantener su vida sentimental lejos de los focos, la sobrina del Rey Felipe VI no ha tenido demasiada suerte en el amor. Tras su ruptura con Borja Moreno, podría haberse ilusionado nuevamente con un joven tatuador malagueño, con quien ha sido vista en varias ocasiones.

