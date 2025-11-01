Marta Díaz eclipsa con un vestido de novia en su 25º cumpleaños La influencer sorprendió a sus invitados luciendo dos espectaculares vestidos. El segundo fue un diseño blanco de Silvia Fernández, al más puro estilo nupcial moderno

E. P. Madrid Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:33

La noche del 30 de octubre, Marta Díaz convirtió su 25 cumpleaños en una celebración de cuento, deslumbrando especialmente con un impresionante vestido blanco que captó todas las miradas y generó cientos de comentarios en redes sociales. La fiesta, que muchos describieron como «con aire de boda», reunió a influencers, familiares, amigos y rostros VIP como Alice Campello y Gabriel Guevara, en un ambiente tan elegante que superó todas las expectativas.

Para dar la bienvenida a sus invitados, Marta apostó primero por un vestido corto rojo, con corsé y falda voluminosa que simulaba rosas: un diseño atrevido y sensual, ideal para abrir la noche con estilo. Sin embargo, el momento más esperado llegó unas horas después, cuando la influencer apareció con su segundo look: un vestido blanco de Silvia Fernández, creado para brillar en su 25 cumpleaños y marcar la apertura de la nueva boutique de la diseñadora en Madrid. Esta pieza, perteneciente a la colección cápsula 'Madrid', reunía todos los elementos de un vestido nupcial moderno: bustier en crepé, escote palabra de honor, fajín drapeado y una espectacular falda larga adornada con plumas y pedrería artesanal que realzaba toda la silueta.

La celebración mantuvo su ritmo en todo momento: la gastronomía estuvo a la altura de la ocasión, según relató Javi Hoyos, quien disfrutó de la velada junto a influencers como Mar Lucas, Álvaro Patón, Gabriela Guzmán, Fabiana Sevillano y Álvaro Suárez. Entre música, photocall y momentos emotivos, el periodista confesó que «aquello parecía una boda».

En resumen, Marta Díaz celebró su 25 cumpleaños con una producción elegante y llena de detalles, donde su vestido blanco de Silvia Fernández se convirtió en la gran protagonista de la noche, consolidándola como un referente absoluto de estilo y sofisticación dentro del mundo influencer español.