Verónica Dulanto en declaraciones a los medios. E.P.

Verónica Dulanto, «en shock» tras la muerte de Encarnita Polo

La trágica muerte de la cantante y actriz ha dejado consternados al mundo del espectáculo

E.P.

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:09

Comenta

La trágica muerte de Encarnita Polo en una residencia de Ávila ha dejado consternados al mundo del espectáculo. El presunto autor de su muerte de 66 años ya se encuentra ingresado en la unidad de psiquiatría bajo custodia policial y la investigación sigue su curso.

Muchos han sido los rostros conocidos que han mostrado su pesar ante la triste noticia, la última de ellos ha sido la presentadora de televisión Verónica Dulanto, que se dejaba ver este fin de semana en el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid.

Allí, la periodista aseguraba que se encontraba aún «en shock» y que recibía la noticia con «pena» porque «es una mujer que conocemos desde toda la vida y morir en esas circunstancias es un poquito triste».

Además, explicaba que le resultó «un poco impactante» porque «no se sabe muy bien las circunstancias» de su muerte. La Policía Nacional sigue investigando los hechos ocurridos el viernes en la residencia de mayores de Ávila en la que residía la actriz.

