Tania Llasera recuerda el acoso sufrido por su expareja: «Me costó mucho...»

Tania Llasera ha compartido detalles sobre el acoso que sufrió a manos de una de sus exparejas, revelando lo difícil que fue para ella superar esa experiencia. En una reciente entrevista, la presentadora confesó al equipo de Europa Press que, aunque le costó muchos años superarlo, aún le resulta complicado hablar de ello.

«Me costó muchos años superarlo y luego me costó mucho tiempo decirlo. Sobre todo, porque en prensa yo lo dije en la época de Rocío Carrasco. Yo tuve un novio que me maltrató hace muchos años y el titular fue que me habían violado y no fue así», recordó. Llasera destacó que la confusión surgió porque ella había hablado de abusos, pero no específicamente de abusos sexuales. «Todos tenemos que revisarnos. No pasa nada», expresó, dejando claro su deseo de que se trate con más responsabilidad el tema en los medios.

Además, Tania se mostró tajante al asegurar que no cree en el perdón en este tipo de situaciones: «No. Lo siento. Pero ni el tiempo lo cura». Se trata, sin duda, de un mensaje contundente sobre las secuelas emocionales que pueden dejar ciertos tipos de relaciones y la dificultad para sanarlas.

Por otro lado, la presentadora también se refirió a las recientes críticas sobre el cambio físico de David Bustamante, quien ha sido blanco de comentarios sobre su peso. «No lo sabía. Me parece muy cansado que, en 2024, sigamos hablando del peso de un artista. Al final, lo que nos tiene que importar es cómo canta, lo simpático que es y ya está», afirmó Llasera.

A pesar de la controversia, destacó un aspecto positivo sobre la situación del artista: «Lo único positivo que veo en lo de Bustamante es que se empiece a mirar a los hombres. Es lo único que me parece refrescante».