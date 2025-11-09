Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Susanna Griso ha intentado concertar una entrevista con el Rey Juan Carlos I

Este fin de semana la presentadora de televisión ha recibido el Premio Antena de Oro que otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España

E. P.

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:52

Comenta

No solo está viviendo uno de los momentos personales más plenos de su vida, también en lo profesional Susanna Griso está recibiendo muchas satisfacciones. Este fin de semana, la presentadora de televisión recibía el Premio Antena de Oro que otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España y lo hacía acompañada por su prometido, Luis Enríquez.

Allí, la comunicadora desveló que recibió el premio «con mucha ilusión» porque «siempre que es un premio que te otorga la propia profesión, hace todavía más ilusión, es un reconocimiento por parte de los compañeros y agradezco mucho al jurado que haya pensado en mí».

Además, se le preguntó por las memorias publicadas en Francia del Rey Juan Carlos I y dejó claro que «a mí nunca me ha gustado añadirme o sumarme a una operación de crítica generalizada y tengo la sensación que también se ha convertido un poco en el deporte nacional».

En ese aspecto, Susanna piensa que «hay que destacar también lo positivo de su legado, todo lo que hizo durante la transición, en un momento en el que él además tenía poder absoluto», algo que «no me cansaré de reivindicar» a pesar de que es consciente de que «ahora no es políticamente correcto, no interesa, pero ahí estoy yo».

Esta semana se ha comentado la posibilidad de que el emérito ofrezca una entrevista en un plató de televisión para hablar de las memorias y la periodista desveló que «he intentado tener una entrevista con el rey, pero son un poco remisos de concedernos entrevistas a los periodistas españoles». Sin entender el por qué, ya que en Francia sí ha concedido entrevistas, Susanna aseguró que «me he puesto la primera en la lista si hay ocasión, o sea que, ojalá».

