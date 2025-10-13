Sofía Mazagatos y Tito Pajares reaparecen juntos y de lo más cómplices tras los rumores de crisis Han reaparecido de lo más cómplices y unidos

Alejada del foco mediático desde hace más de una década, Sofía Mazagatos daba un paso al frente el pasado mes de junio y, para sorpresa de propios y extraños, se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' para sincerarse sobre su discreta vida actual tras ser uno de los personajes más perseguidos por la prensa del corazón en la déaca de los 90 y los 2000, y hablar a corazón abierto sobre lo durísimo que fue perder a su segunda hija a los 8 meses de gestación en 2018.

Una entrevista que desataba las especulaciones acerca de su separación de Tito Pajares, que se habría horas antes (y por la televisión) de que la modelo iba a romper su silencio en el programa de Mediaset, cuyos colaboradores se atrevían a afirmar que la relación estaría rota y que a pesar de residir en la misma casa con sus hijas -Sofía (9) y Amanda (1)- no habría ningún tipo de vida marital.

Una crisis matrimonial que Sofía y el conocido empresario de la noche madrileña han desmentido sin necesidad de palabras este domingo 12 de octubre en la plaza de toros de Las Ventas. La pareja, que llevaba sin dejarse ver juntos en público desde que el pasado mayo su primogénita hizo la Primera Comunión, han reaparecido de lo más cómplices y unidos en la corrida en la que Morante de la Puebla ha anunciado por sorpresa su retirada de los ruedos.

Dejando claro que siguen tan enamorados como el primer día después de más de una década de relación y dos niñas en común -la pequeña, Amanda, llegó a sus vidas en diciembre de 2023 después de una dura lucha y de ocho intentos de la modelo por quedarse embarazada tras perder a su segunda hija a los 8 meses de gestación-, Sofía y Tito han disfrutado de la faena desde el tendido mientras derrochaban sonrisas y confidencias.

Ideal, la que fuera Miss España en 1991, ha acaparado todas las miradas con un sofisticado conjunto compuesto por pantalón tipo pitillo y top largo con maxi botones frontales tipo joya en dorado, blazer nude, cartera de mano de piel al tono, y zapatos bicolores en negro y beige, además de unas gafas de sol para intentar pasar desapercibida.

Ignorando a la prensa, Sofía ha dado la callada por respuesta tanto a las preguntas sobre su matrimonio con Tito, como al intento de acercamiento de Mar Flores en sus memorias 30 años después del polémico fin de su amistad, al reconocer que no le importaría tomarse un café con ella.

