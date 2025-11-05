Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El Rey emérito Juan Carlos I. E. P.

El Rey Juan Carlos I aterriza en España tras el revuelo con sus memorias

De su visita esta vez se espera que disfrute en compañía de sus amigos y familiares y también de las regatas

E. P.

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:50

Comenta

El Rey Juan Carlos I ha aterrizado este miércoles 5 de noviembre en Vigo, un día clave para él ya que sus memorias se han publicado en la editorial francesa Stock. En mitad de este revuelo mediático por todos los temas que trata en el libro que ha escrito junto a Laurence Debray, el emérito vuelve a España.

Su inseparable amigo Pedro Campos ha acudido hasta la pista de aterrizaje con su vehículo para recibirle y trasladarle a su domicilio, donde se aloja siempre que viaja a las Rías Baixas.

En solitario y sin ayuda de ninguno de sus hombres de confianza, el emérito ha bajado del avión con paso ligero y tras hablar con el personal en la pista, se ha subido al coche de Campos. De su visita esta vez se espera que disfrute en compañía de sus amigos y familiares y también de las regatas.

Sin embargo, aunque la hoja de ruta parece similar a la de los últimos viajes de Don Juan Carlos, en esta ocasión ha levantado gran expectación por la publicación en Francia de sus memorias, en las que no ha tenido reparo en hablar en términos negativos de la Reina Letizia o incluso de su hijo, a quien califica de «insensible».

