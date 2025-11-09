Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El Rey Felipe y la Reina Letizia durante la despedida oficiada en el Pabellón de Estado de la Terminal T-4, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 9 de noviembre de 2025, en Madrid (España). E. P.

La reina Letizia apuesta por un abrigo de paño de lo más elegante para poner rumbo a China

Este viaje culmina la celebración del 20º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China

E. P.

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:59

En mitad de la polémica por la publicación de las memorias del Rey Juan CarlosI en Francia y el contenido de las mismas, los Reyes, DonFelipe y DoñaLetizia, han puesto rumbo a China. Se trata del primer viaje de Estado a China acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Los Reyes se han dejado ver en el Pabellón de Estado del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a media mañana y la Reina Letizia ha vuelto a derrochar elegancia con un abrigo ideal para la bajada de temperaturas.

Se trata de un diseño negro de paño y largo, perfecto para esta época del año, que tiene cinturón incorporado, con el que Doña Letizia no solo ha combatido las bajas temperaturas sino que también ha vuelto a demostrar que en lo sencillo también está la elegancia.

Este viaje culmina la celebración del 20º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, y ofrece la oportunidad de continuar estrechando los profundos lazos políticos, económicos y culturales entre ambos países.

En Pekín, los Reyes serán recibidos oficialmente por el Presidente Xi Jinping y su esposa, con una ceremonia oficial de bienvenida el miércoles 12 de noviembre. El Rey Felipe VI mantendrá también encuentros con el primer ministro Li Qiang y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

Un viaje en el que desarrollarán una intensa agenda económica y cultural y presidirán reuniones empresariales entre los días 11 a 13 de noviembre, que servirá para poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países.

