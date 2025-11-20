Plex responde a la declaración de amor de Aitana: «Es lo que queríais, ¿no?»

Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ha confesado que Aitana tiene «muchas cosas» y que es la mujer de su «vida»

E. P.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:29

Una semana después de acompañar a Aitana a la gala de los Latin Grammy en Las Vegas confirmando que su relación está más que consolidada, y de que la cantante le dedicase su primer gramófono confesando que le quiere «con todo su corazón» -una preciosa declaración que se suma a sus recientes declaraciones reconociendo que nunca había estado tan enamorada como hasta ahora- Plex ha reaparecido en la entrega de los Premios GQ Men of the Year 2025 en el Museo Reina Sofía de Madrid para recoger el galardón a uno de los hombres del año junto a otros rostros conocidos como el actor Walton Goggins, los hermanos Marc y Álex Márquez, o los cantantes Leiva, Amaia Romero, y Rels B.

Una noche muy especial en la que Daniel Alonso -nombre real del conocido youtuber- no contó con el apoyo de su novia, pero en la que quiso responder (con timidez) a las bonitas palabras que le dedicó en los Grammy Latinos ante estrellas de la música como Bad Bunny, Alejandro Sanz, Raphael, o Karol G, reconociendo que él también está absolutamente loco por ella.

«Me hace mucha ilusión la verdad. No os voy a mentir, no soy muy de premios, pero bueno, especialmente este me hace mucha ilusión, sobre todo poder venir con mis amigos y mi familia me hace feliz. Se lo dedico a todas las personas que me acompañan en mi vida que hacen la persona que soy yo» ha expresado a su paso por la alfombra roja. «Ya sé quién queréis que diga» ha añadido entre risas cuando la prensa ha querido saber si se lo dedicaba a alguna persona en especial.

Confesando que Aitana tiene «muchas cosas» y que está tan enamorado «bueno, pues porque la quiero y ya está... no creo que haya que...», Plex no ha dudado en confirmar con un rotundo «sí» y una sonrisa que la cantante de 'Vas a quedarte' es «la mujer de su vida». «Es lo que queríais, ¿no? pues ya está» ha sentenciado ruborizado.

