Pitingo, en un photocall. E. P.

Pitingo confirma su divorcio y presenta a su nueva pareja: «La vida me ha regalado una nueva etapa junto a Laura»

El cantante aclara en redes sociales que su relación con Verónica Fernández terminó hace más de un año y medio y desmiente que su actual pareja fuera el motivo de la separación

E. P.

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:47

Tras semanas de especulaciones sobre su vida sentimental, Pitingo ha decidido hablar abiertamente sobre su situación personal y confirmar su divorcio de Verónica Fernández, con quien comparte un hijo. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el artista ha querido poner fin a los rumores y explicar cómo se encuentra en esta nueva etapa de su vida.

«Hace ya más de un año y medio que Verónica y yo tomamos caminos distintos, y hoy puedo decir con serenidad que estamos oficialmente divorciados», escribió el cantante, dejando claro que su ruptura no es reciente.

Con palabras de cariño hacia su exmujer, Pitingo subrayó el vínculo que les une a través de su hijo, Manuel: «Ella es y será siempre la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida. Solo puedo tener hacia ella respeto y gratitud. Manuel ama profundamente a su madre y eso me alegra cada día».

El artista, que ha recuperado la ilusión junto a su nueva pareja, Laura, quiso dejar claro que su actual relación no tuvo nada que ver con su separación.

«Con el paso del tiempo, la vida me ha regalado una nueva etapa junto a Laura, mi primer amor, a la que conocí hace más de 30 años y que ha vuelto a cruzarse en mi camino. Es una mujer buena, serena, con un corazón enorme. Y quiero dejarlo claro: ella no fue el motivo de mi separación», aseguró.

Ante los rumores sobre una posible infidelidad, Pitingo se mostró tajante: «No ha habido terceras personas ni historias turbias, solo el paso del tiempo y la vida. Lo importante es que mi hijo crezca feliz, rodeado de amor por todas partes».

Con esta publicación, el cantante andaluz busca zanjar los comentarios y las especulaciones sobre su ruptura y su nueva relación. «La vida sigue, y yo sigo con ella: trabajando, soñando y dando gracias por cada amanecer. Porque al final, lo único que cuenta es haber vivido con amor y con verdad», concluyó.

