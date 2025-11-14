Paz Padilla confiesa por qué no quiere volver a televisión: «En este momento...» «Tengo 56 años y quiero tener tiempo para mí y para las cosas que me han sucedido», asegura la humorista y presentadora

Paz Padilla ha vuelto a demostrar su lado más solidario al acompañar al doctor Iván Mañero en la 15ª gala benéfica de la fundación que lleva su nombre. Una velada exclusiva que reunió a rostros conocidos como Juan Peña, Elsa Anka, Lidia Torrent y su hija Elsa, Gemma Mengual o el ex torero Óscar Higares, entre otros. Durante el evento, la humorista gaditana se sinceró como nunca sobre su paso por 'Sálvame', revelando también por qué actualmente no tiene planes de regresar a la televisión.

La razón principal es que tiene numerosos proyectos alejados de la pantalla. "Estoy escribiendo un libro que se llama 'Alzar el vuelo'. Después de 'El humor de mi vida' —mi último libro— quedaron muchas cosas sin resolver. Todavía hay mucho dolor. Y he aprendido muchísimo para ayudar en el duelo. Además, sigo con el teatro. Vuelvo a Barcelona en enero con la cuarta temporada de 'El Humor de mi vida'", nos contó.

"Y acabo de estrenar una película, 'Cuerpos Locos', que ya está en cines", añadió, confesando que, pese a los momentos difíciles tras la pérdida de su marido Antonio, su madre y su hermano Luis, "la vida es muy bonita. La vida es preciosa. Y ahora mismo estoy en un momento muy tranquilo. Todo lo que hago lo disfruto muchísimo".

Aunque reconoce que "ofertas siempre hay" para volver a televisión, Paz admite que actualmente busca calma: "Ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que no quiero demasiado ruido. Cuando llegan ofertas, no me interesan en ese sentido. No lo descarto, ¿eh? Pero tras tantos años en un programa diario de cuatro horas, ahora, con 56 años, quiero tener tiempo para mí".

"Quiero tiempo para mí y para procesar todo lo que me ha sucedido. La pérdida de mi hermano me hizo comprender que la vida es efímera y que los días que se van no vuelven", apunta, detallando algunos de sus planes: "Tengo un viaje a Bhutan, voy a hacer el Camino de Santiago, me voy a Cádiz con mis hermanos. Acabo de regresar de China y Kuala Lumpur. Me gusta tener tiempo para mí. Estoy en una etapa de crecimiento personal y autoconocimiento".

Además, Paz espera con ilusión uno de los días más felices de su vida: la boda de su hija Anna Ferrer con Mario Cristóbal. "Le he dicho a mi hija que estoy aquí para lo que necesite. Sé que las madres podemos ser muy pesadas, pero no quiero interferir en sus decisiones. Aun así, ella me pide ayuda", confesó emocionada por participar en los preparativos.

Sobre su etapa en 'Sálvame', la humorista recuerda con cariño la experiencia: "Lo mejor fue la experiencia brutal que adquirí. Eran directos de cuatro horas y me reí muchísimo". Y lo peor, asegura, "ni siquiera lo recuerdo". "Yo voy cerrando etapas. Una vida son muchas vidas. Cuando empecé, mi hija tenía 12 años, y ahora se está casando. Ha pasado tantísimo. Es como si me hablaras de genio y figura ahora mismo", concluyó.

Paz también dejó claro que no guarda rencor: "En la vida he aprendido que hay que amar y perdonar. No tengo a nadie a quien guardar rencor. Las cosas que me han afectado fueron circunstancias de la vida. Hay que perdonarse a uno mismo y perdonar a los demás. Si he hecho daño a alguien, le pido perdón, no me importa. Yo estoy en paz", sentenció, mostrando que estamos ante una nueva Paz Padilla.