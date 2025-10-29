Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Laura Matamoros, en un photocall. E. P.

«Nunca hemos dejado de estar en nuestro mejor momento»

La influencer aclara su postura sobre la familia, la relación con su primo y la hermana Anita, y habla de cómo protege la privacidad de Alejandra Rubio y su pareja

E. P.

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:52

Tras la comentada entrevista de Mar Flores en El Mundo, en la que la modelo hablaba del impacto de sus memorias 'Mar en calma' en sus hijos, Laura Matamoros ha salido en defensa de su tía y ha aprovechado para aclarar algunos aspectos familiares durante la gala Bazaar Women of the Year 2025, celebrada este martes en Madrid.

La hija de Kiko Matamoros ha recordado que los cuatro hijos de Mar con Javier MerinoMauro, Beltrán, Bruno y Darío— han reaccionado de manera diferente a su primogénito, Carlo Costanzia, ya que «no han tenido un padre que les envenene la cabeza hablando mal de su madre y han visto cómo soy: una madre cariñosa, luchadora, a la que le revienta que no sean personas educadas o que traten mal al que es más débil».

Sobre Carlo, Laura lanzó un mensaje directo: «¿Ingenua y arrepentida por qué? ¿Arrepentida de haberlo contado? Bueno, yo creo que todos conocemos su vida y al final… todos hemos vivido su pasado, su vida, todo lo que es su familia. No podemos mirar atrás y decir que no lo hemos escuchado».

En cuanto a la relación con Alejandra Rubio, Laura explicó que aunque la influencer mantiene silencio, no significa que esté apoyando ni a Carlo padre ni a Mar, sino que protege a su novio y al bebé que tienen en común: «Está en medio porque, al final, es la pareja de Carlo, pero creo que circunstancias ajenas interfieren más en esa relación que otra cosa. Más no puedo decir porque tampoco conozco mucho».

Laura también aclaró que todavía no ha conocido al pequeño Carlo Jr., debido a las agendas ajetreadas de ambos: «Unos tienen un estilo de vida, otros otro. Yo con dos niños no paro de trabajar, él tampoco. El día que podamos, lo haremos felizmente y se conocerán».

Cambiando de tema, Laura comentó su situación sentimental y familiar. Actualmente soltera, afirma que no descarta volver a ser madre si encuentra el amor nuevamente. Sobre su relación con su hermana Anita Matamoros, aclaró que siempre han mantenido el respeto mutuo:

«Yo entiendo que ella apoye, lógicamente, a su madre, igual que yo apoyo a mi padre en ciertos aspectos, y es totalmente normal. Nos respetamos y tenemos inteligencia emocional para separar las cosas y llevarlo bien. Nunca hemos dejado de estar en nuestro mejor momento… siempre nos hemos querido y respetado. In calma».

