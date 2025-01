Miguel Torres confiesa por qué no quiere casarse con Paula Echevarría: «La mayor muestra de lealtad...» La pareja mantiene una sólida relación desde el 1 de enero de 2018 y son padres de un niño, Miki, que, en abril, cumplirá 4 años

El pasado sábado, Paula Echevarría y Miguel Torres vivieron un día inolvidable con la romántica e íntima boda de la hermana del exfutbolista, Mónica Torres, y el piragüita Carlos Garrote, con el que tiene dos hijos en común. Esta fue, sin duda, una celebración muy especial, de la que la actriz compartió el momento más divertido, cuando 'cogió' el ramo de novia y su chico «casi se desmaya».

La pareja mantiene una sólida relación desde el 1 de enero de 2018 y son padres de un niño, Miki, que, en abril, cumplirá 4 años, pero, por el momento, no tienen planes de pasar por el altar para formalizar su relación. «Tener un hijo ya es la mayor unión. Los dos ya pasamos por eso y damos la importancia justa al matrimonio», ha asegurado la asturiana en más de una ocasión.

Y, ahora, ha sido Miguel el que, durante la presentación del lanzamiento de lo nuevo de Samsung, a la que también han asistido Paula y otros amigos de la marca como Maxi Iglesias, Xuxo Jones, Isabel Jiménez o Sandra Barneda, ha confesado por qué, a pesar de que está enamoradísimo, no se quiere casar con la protagonista de 'Velvet'.

Entre risas, el exjugador del Real Madrid ha explicado que «yo siempre digo que a Paula se lo pidieron ya una vez y que, si quiere volver a pasar por ese momento, debería experimentar el pedirlo ella dentro de la normalidad». «No es cuestión de pedirlo o no pedirlo. Yo creo que la mayor muestra de lealtad en una pareja es tener un niño y, para mí, ese es el mejor de los deseos. No considero que un papel o una firma nos vaya a llevar a un punto diferente», ha reconocido.

«Yo ya me casé y me divorcié (de la modelo María Plaza). Paula también se casó y se divorció (de David Bustamante). Hemos vivido esos momentos y yo creo que, cuando uno está bien y le funciona su vida tal y como está, no lo consideramos ahora totalmente necesario«, desvela más sincero que nunca.

Sin embargo y, por si 'cuela', Miguel ha dejado 'la pelota en el tejado' de la asturiana al confesar que le haría «gracia poder trasladar a Paula experimentar lo que significa pedirlo», siendo algo que cree que Paula «no haría nunca porque para eso es muy clásica».