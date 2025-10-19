Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Malú rompe el silencio y 'se moja' sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Tanto ella como Leire son grandes artistas»

La cantante ha demostrado que los antiguos desencuentros con la de Irun han quedado atrás

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:49

Este fin de semana, Malú se convirtió en el centro de atención al asistir al concierto de Cadena 100. La artista fue preguntada por la vuelta de La Oreja de Van Gogh y, en concreto, por Amaia Montero, dejando claro que los rumores de conflicto son cosa del pasado. «A mí me parecen grandes artistas las dos», afirmó sobre Amaia y Leire Martínez. Además, añadió: «Me encantan las dos. Me parecen dos artistazas que, estén donde estén, dentro o fuera, van a seguir siendo grandiosas».

Con estas palabras, Malú no solo reconoce el talento de Amaia Montero, sino que también pone fin a años de especulaciones sobre supuestas tensiones entre ellas. La cantante demuestra que, más allá de los rumores, la admiración y el respeto profesional permanecen intactos.

El gesto de Malú confirma que cualquier «guerra» mediática quedó en el pasado… y ahora todo apunta a que reina la armonía.

