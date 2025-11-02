Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Kiko Rivera, sin nada que decir sobre el concurso de Jessica Bueno en 'Supervivientes All Stars'

El DJ ha anunciado el estreno de su nuevo tema musical

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:59

Mientras que Irene Rosales sigue afianzando su relación con Guillermo, Kiko Rivera sigue con sus compromisos profesionales y ya ha anunciado a través de sus redes sociales un nuevo tema musical que podría desvelar una posible nueva ilusión.

Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja sigue guardando silencio y no ha hablado todavía públicamente del momento que está atravesando desde que se hizo pública su separación con la colaboradora de televisión ni la nueva pareja de esta.

Este fin de semana, el dj se ha dejado ver ante las cámaras y aunque no ha desvelado qué cómo está llevando esta nueva situación en su vida, se mostraba relajado y con una tímida sonrisa en su rostro.

Además, se le preguntaba por el concurso de Jessica Bueno en 'Supervivientes All Stars' y prefería también guardar silencio. Desde hace algunos años, Kiko tomó la decisión de no seguir exponiendo su vida privada en los medios de comunicación y por el momento no ha cambiado de idea... a pesar de que está de plena actualidad por todos los frentes que tiene abiertos.

