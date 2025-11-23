Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El diseñador Josie en una imagen de archivo de Europa Press. E. P.

Lo que se sabe del diseño de Cristina Pedroche para las Campanadas

La presentadora ha vuelto confiar en su gran amigo y compañero Josie

E. P.

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:07

Comenta

Falta poco más de un mes para que veamos por fin el vestido que Cristina Pedroche lucirá el 31 de diciembre. Haciendo gala de su discreción, la presentadora de televisión se ha mostrado ambigua estos últimos meses cuando le han preguntado por ello cada vez que se ha dejado ver ante las cámaras.

Lo único que se sabe es que ha vuelto a confiar en su gran amigo y compañero Josie para ese día tan especial, pero lo cierto es que de momento no sabemos la temática del vestido ni la reivindicación que va a hacer con él.

El año pasado, la colaboradora de televisión lució un vestido estilo cabaret creado con su propia leche materna... pero, ¿y este año? Europa Press ha hablado en exclusiva con Josie y ha dado algunas pinceladas de lo que veremos.

«Para nosotros es súper importante este año porque son doce campanadas, doce uvas, doce vestidos, doce años... es que es media vida. Tú ten en cuenta que la gente que tenía doce años, cuando nos vio la primera vez, a ella, porque yo llevo once, pues ahora tiene veinticuatro«, decía el diseñador.

Además, Josie comentaba que lo único que espera es que «el día siguiente no, que sea inmediatamente. O sea, que la gente se atragante con la última uva y todo el mundo tuiteando» sobre el estilismo de su amiga.

