José Ortega Cano se harta y responde, más directo que nunca, a Ana María Aldón: «Ella tiene que corresponder» El torero le ha recordado que tienen un hijo en común en el que debería pensar antes de hablar

A pesar de que han sido numerosas las ocasiones en las que Ana María Aldón ha reivindicado que nunca ha faltado al respeto a José Ortega Cano, asegurando que se ha callado muchas de las vivencias que ha tenido durante su relación con el torero, este sábado ha vuelto a hablar sobre su exfamilia política en 'Fiesta' después de que Gloria Camila anunciase en '¡De Viernes!' que va a iniciar acciones legales por las declaraciones de Gema Aldón insinuando que la colombiana es la 'culpable' de que su madre pensase en quitarse la vida.

Desmarcándose de las declaraciones de su hija, Ana María sí se ha reafirmado en que la familia Ortega Cano no se lo puso fácil, y ha desatado una nueva polémica al poner en duda si se están cumpliendo las últimas voluntades de la ex de José Fernando, Michu -fallecida en julio a causa de un fallo cardíaco- al descubrir que su nombre y su DNI figuran en el testamento.

«Quiero saber si tengo algún compromiso legalmente. Entiendo que alguien se debería de poner en contacto conmigo porque hay una irregularidad. No es que yo quiera o no quiera, pero, si me necesitan, ahí estoy. Debo saber si estoy comprometida a hacer algo, qué tengo que hacer yo ahora« ha reclamado, convencida de que la gaditana expresó por escrito su deseo de que fuesen ella y Ortega Cano los que se hiciesen cargo de su hija Rocío si a ella le pasaba algo.

Unas palabras a las que el torero, visiblemente harto, ha respondido con más contundencia que nunca. Aunque habitualmente guarda silencio y evita pronunciarse sobre las polémicas que rodean a su familia, en esta ocasión parece que el reproche de Ana María le ha molestado especialmente y, lejos de callarse, le ha dejado claro que no habrá cordialidad si ella no pone de su parte, recordándole que tienen un hijo en común -José María (12)- en el que debería pensar antes de hablar.

«Ella también tiene que corresponder. Porque lo que no está bien es que haya una cosa por un lado y otra cosa por otro, ¿no? Hoy una cosa y mañana otra. Hay un niño por medio y eso hay que respetarlo al máximo» ha sentenciado demoledor cuando le hemos preguntado si las puertas de su casa continúan abiertas para su exmujer.

Demoledor, también ha reaccionado al supuesto intento de suicidio de Ana María por lo mal que lo pasó durante su matrimonio: «Es muy fácil decirlo y muy difícil de hacerlo» ha zanjado molesto.

Respecto a la intención de Gloria Camila de demandar a Gema Aldón por sus acusaciones, Ortega ha reconocido que «son cosas muy problemáticas, muy mal». «La he echado mucho de menos. Gloria siempre ha sido muy valiente, muy echada para adelante» ha expresado, aplaudiendo su paso por 'Supervivientes All Stars 2025' y apuntando que tendría que haber quedado en mejor posición por el juego que ha dado durante toda la aventura.

Por último, y confesando que está en un gran momento personal, el torero se ha pronunciado sobre la posibilidad de seguir los pasos del Rey Juan Carlos, de Mar Flores, o de Isabel Preysler y escribir sus memorias, bromeando con que más que una autobiografía sería «una telenovela».

