Isabel Jiménez, sobre el robo a Iker Casillas: «Lo más grave es que era una persona de confianza» La periodista y amiga de Sara Carbonero lamenta la traición sufrida por el exfutbolista tras el robo de relojes valorados en más de 200.000 euros presuntamente cometido por su empleada del hogar y un vigilante de seguridad

E. P. Madrid Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:43

La periodistaIsabel Jiménez, íntima amiga de Sara Carbonero, se ha pronunciado sobre el robo que sufrió Iker Casillas en su domicilio, un suceso que ha conmocionado a su entorno. Según las investigaciones, la empleada del hogar del exfutbolista y un vigilante de seguridad de la urbanización en la que reside, a las afueras de Madrid, habrían sustraído cinco relojes de alta gama valorados en más de 200.000 euros, sustituyéndolos por imitaciones.

El exguardameta descubrió el engaño al notar que una de las piezas de su colección no era original y alertó a la Policía. Pocos días después, los sospechosos fueron detenidos tras una operación encubierta, aunque se encuentran en libertad con cargos mientras avanza la investigación. Este martes, Casillas recuperó uno de los relojes robados, entregado por los agentes en la Comisaría Central de Canillas (Madrid).

Durante la gala de los premios Bazaar Women of the Year 2025, Isabel Jiménez expresó su consternación por el suceso: «Aquí lo más grave es que era una persona de confianza, de muchos años. No es una cuestión de ser futbolista o no, es alguien que metes en tu casa para cuidar de tus hijos».

La periodista reconoció que Sara Carbonero está «en shock», al igual que el propio Iker. «Yo misma, que la conozco mucho, estoy sorprendida. Cuesta creer que alguien tan cercano haya podido hacer algo así», confesó.

Jiménez subrayó que el proceso judicial sigue abierto y que ahora lo más importante para ambos es «sobreponerse al impacto emocional». «Cuando alguien a quien consideras casi parte de la familia te traiciona así, es lo que más duele», concluyó.