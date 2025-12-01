Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Isa Pantoja habla sobre su familia y la posible reconciliación con Kiko Rivera: «Les deseo lo mejor»

Aunque le encantaría acercarse a su hermano, teme volver a sufrir y prefiere tomarse su tiempo antes de decidir

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:57

Isa Pantoja está reflexionando sobre si merece la pena darle una nueva oportunidad a Kiko Rivera y acercarse a él después de que el DJ pidiera perdón públicamente en el plató de '¡De viernes!'. A pesar de querer reconciliarse con su hermano y mantener una relación cercana, Isa teme que él pueda volver a hacerle daño. Ha reconocido que la mayor decepción de su vida ha sido precisamente por su relación con el exmarido de Irene Rosales, por lo que aún no sabe si podrían recuperar la relación que tenían antes de los conflictos.

Por su parte, el programa 'Fiesta' apunta que Kiko e Isa podrían protagonizar juntos la portada de una conocida revista, en la que no solo hablarían de su relación, sino que también podrían arremeter contra Isabel Pantoja, señalando a su madre como responsable de su distanciamiento.

Isa, sin embargo, ha preferido no pronunciarse sobre estos rumores y se ha limitado a desear lo mejor a su hermano: «Sí, sí, eso por supuesto», dijo al ser preguntada sobre la reconciliación. Respecto a su madre, se limitó a responder: «Sí, también», mientras se especula que podría mudarse primero a Las Palmas antes de instalarse definitivamente en Puerto Rico.

