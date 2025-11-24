Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene Rosales. E. P.

Irene Rosales responde a los dardos de Isa Pantoja

«Está en su derecho pleno»

E. P.

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:20

Comenta

Una semana después del perdón público de Kiko Rivera a Isa Pantoja en '¡De Viernes!', la hija de Isabel Pantoja se ha sentado en el plató del programa de Mediaset para responder a su hermano y confesar que aunque sigue queriendo con locura al Dj, por el momento no se ve capaz de tener una conversación con él para ver si pueden retomar su relación después de todo lo que ha sufrido en los últimos tiempos.

Muy dura con Irene Rosales, la peruana cree que la exmujer de Kiko no ayudó en ningún momento a que se produjese un acercamiento entre ambos sino todo lo contrario, afirmando que si no se hubiesen separado su hermano no habría dado el paso de disculparse con ella y buscar un acercamiento tras años sin hablarse.

«Yo no le echo la culpa a Irene en sí, pero ha afectado mucho a que tome esa decisión el hecho de que esté sin su mujer, sin tener ese apoyo. No restaba pero tampoco sumaba» ha sentenciado, convencida de que la sevillana no «remó a favor de obra» en ningún momento para que el Dj se reconciliase con su familia.

Unas declaraciones a las que Irene ha reaccionado con indiferencia, asegurando que Isa «está en su derecho pleno» de hablar, y que no le han molestado los dardos que le ha lanzado en su reaparición en televisión.

Sin embargo, y dejando claro que no quiere entrar en guerra con la hermana de Kiko, la influencer ha dejado en el aire si es cierto que nunca medió para que hubiese un acercamiento, y si es cierto que el Dj nunca habría pedido perdón a su hermana si no se hubiesen separado.

«No voy a entrar en nada, perdón» ha zanjado rotunda, desmarcándose de la decisión de Isa de no querer hablar con el Dj por el momento ya que no confía en que no siga siendo el mismo Kiko de siempre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar
  2. 2 Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña
  3. 3 Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos
  4. 4 Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca
  5. 5 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  6. 6 Pasa dos noches en el calabozo tras la denuncia de una joven por presunta agresión sexual en un pub de la plaza de San Boal
  7. 7 Un salmantino, entre los diez fugitivos más buscados por la Policía
  8. 8 Enésimo accidente de patinete: otro herido al chocar con un coche en la glorieta del Gran Capitán
  9. 9 El Salamanca UDS sabe sufrir y ganar (1-2)
  10. 10 «Suelo dormir en mi coche, es una manera de vivir»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Irene Rosales responde a los dardos de Isa Pantoja

Irene Rosales responde a los dardos de Isa Pantoja