Irene Rosales responde a los dardos de Isa Pantoja

Una semana después del perdón público de Kiko Rivera a Isa Pantoja en '¡De Viernes!', la hija de Isabel Pantoja se ha sentado en el plató del programa de Mediaset para responder a su hermano y confesar que aunque sigue queriendo con locura al Dj, por el momento no se ve capaz de tener una conversación con él para ver si pueden retomar su relación después de todo lo que ha sufrido en los últimos tiempos.

Muy dura con Irene Rosales, la peruana cree que la exmujer de Kiko no ayudó en ningún momento a que se produjese un acercamiento entre ambos sino todo lo contrario, afirmando que si no se hubiesen separado su hermano no habría dado el paso de disculparse con ella y buscar un acercamiento tras años sin hablarse.

«Yo no le echo la culpa a Irene en sí, pero ha afectado mucho a que tome esa decisión el hecho de que esté sin su mujer, sin tener ese apoyo. No restaba pero tampoco sumaba» ha sentenciado, convencida de que la sevillana no «remó a favor de obra» en ningún momento para que el Dj se reconciliase con su familia.

Unas declaraciones a las que Irene ha reaccionado con indiferencia, asegurando que Isa «está en su derecho pleno» de hablar, y que no le han molestado los dardos que le ha lanzado en su reaparición en televisión.

Sin embargo, y dejando claro que no quiere entrar en guerra con la hermana de Kiko, la influencer ha dejado en el aire si es cierto que nunca medió para que hubiese un acercamiento, y si es cierto que el Dj nunca habría pedido perdón a su hermana si no se hubiesen separado.

«No voy a entrar en nada, perdón» ha zanjado rotunda, desmarcándose de la decisión de Isa de no querer hablar con el Dj por el momento ya que no confía en que no siga siendo el mismo Kiko de siempre.