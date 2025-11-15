Gloria Camila anuncia que ha roto con su pareja tras su vuelta de 'Supervivientes All Stars' La colaboradora ha confesado que tomó la difícil decisión al volver de Supervivientes, ya que no se encontraba mental ni emocionalmente capacitada para continuar con la relación

E. P. Madrid Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Gloria Camila ha confirmado que su relación con Álvaro García ha terminado. Una información que adelantó la periodista Ana Gurgui esta semana en 'No somos nadie' y que la joven confirmaba en el plató de 'El tiempo justo' tras dejarse de seguir en redes sociales.

«No somos pareja Álvaro y yo, hemos decidido dejarlo», comenzaba diciendo la joven, asegurando que su vuelta de Honduras le hizo replantearse su futuro: «Esto llegó cuando vine de 'Supervivientes'. Mi vida había dado un giro enorme, entonces ni mentalmente ni emocionalmente estaba con la suficiente capacidad de seguir teniendo la relación«.

A pesar de haber tomado la difícil decisión, Gloria comentaba que Álvaro «es maravilloso, me ha dado lo mejor de él y creo que nos hemos aportado mutuamente» por lo que «le deseo desde aquí lo mejor, va a triunfar vaya donde vaya».

Además, explicaba que no se siguen en redes sociales porque «él decidió dejarme de seguir, cosa que además me lo dijo que se iba a notar porque siempre hay alguien que lo mira». Una decisión que entiende porque «hay veces que tienes que quitar y empezar de cero».

Temas

Televisión

Supervivientes