Gabriela Guillén rompe su silencio con respecto a Bertín Osborne: «Estamos un poco cansados» La empresaria ha querido poner fin a las habladurías

E.P. Martes, 9 de diciembre 2025, 16:39 Comenta Compartir

Después de semanas de especulaciones y rumores sobre la relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, la empresaria ha querido poner fin a las habladurías con unas declaraciones que buscan devolver la calma. Sus palabras llegan un día después de que el presentador andaluz sorprendiera al público con una inesperada defensa hacia ella, mostrando una actitud conciliadora frente a las polémicas.

«Estamos un poco cansados todos, la verdad, porque de verdad que no hay nada detrás. Nada de mal rollo ni nada, pero es que se inventan muchas cosas. Muchas mentiras», ha declarado la paraguaya al equipo de Europa Press, subrayando que la relación entre ambos es cordial y sin conflictos. La joven insiste en que «está todo bien» con el cantante, desmintiendo así cualquier tipo de enfrentamiento entre ambos.

En relación con las palabras que algunos medios atribuyeron al artista sobre ella, Gabriela es tajante: «No, eso no es verdad. Yo lo he dicho, que eso no es verdad, que él no va a decir eso».

Además, la modelo confirma que tuvo la oportunidad de felicitar al padre de su hijo por su cumpleaños, un gesto que demuestra la buena sintonía actual entre ambos: «Sí, sí, claro». Preguntada sobre si aprovechó el momento para realizar una videollamada junto al hijo que comparten, prefiere mantener la discreción. «No voy a dar detalles», concluye con una sonrisa que dejaba entrever su intención de mantener su vida personal alejada del ruido mediático.

