«Estoy muy feliz y agradecido por todo el cariño recibido. Ahora, lo que quiero es trabajar» El cantante y actor malagueño Pablo Alborán ha sido reconocido como uno de los mejores embajadores de España en los Spain Travel Awards y ha hecho balance de un 2025 lleno de éxitos y emociones personales

Pablo Alborán se convirtió este lunes en uno de los protagonistas de la primera edición de los Spain Travel Awards, considerados los 'Óscar' del Turismo, celebrados en el Teatro Albéniz de Madrid. El cantante malagueño recibió un premio por ser uno de los mejores embajadores de España en el mundo.

El artista confiesa que este reconocimiento es «la guinda» a un 2025 redondo, marcado por triunfos tanto en la música como en la interpretación. Acaba de lanzar su nuevo disco, 'Kilómetro 0', y debutó como actor en la serie de Netflix 'Respira'. «Estoy muy feliz, muy agradecido, porque ha sido mucho trabajo. Acabo de aterrizar de Buenos Aires y Chile, de promocionar el disco, la serie, la gira… Y la verdad es que el cariño de la gente está siendo brutal», aseguró.

No todo en 2025 ha sido positivo: el cantante también vivió momentos difíciles debido a un grave problema de salud de un familiar cercano. «Lo más duro del año ha sido todo lo que ya sabéis que hemos vivido en mi familia. Y lo más bueno es el milagro de que hemos podido estar juntos, que la ciencia y un trasplante de médula curaran a esta persona. Ha sido un año de contrastes, pero lleno de alegrías», expresó emocionado.

De cara a 2026, Alborán avanza que prepara «una gira espectacular» que arrancará en febrero. Sobre su carrera como actor, confiesa: «Mi deseo para 2026 no es un Goya —ya tengo uno a Mejor Música—, lo que quiero es trabajo. Me encantaría seguir como actor, que me llamen para hacer casting, aunque luego me digan que no, pero que me llamen. Y mucho amor y humor», añadió entre risas.

El cantante también reflexiona sobre la reciente retirada de Joaquín Sabina de los escenarios, a quien admira profundamente. «No, yo no pienso retirarme, pero sí voy a tomarme un tiempo para descansar. Creo que nunca debe ser fácil una despedida cuando se ha entregado tanto, y más aún cuando se ha sido tan íntegro en la carrera, como él», señaló.