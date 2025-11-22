La familia de Montserrat Caballé considera el fraude fiscal «una anécdota» frente a su legado «Cada uno es libre de opinar lo que quiera, de pensar lo que quiera», declaró la sobrina de la cantante barcelonesa

Montserrat Caballé, una de las sopranos más emblemáticas del siglo XX, falleció en 2018 dejando un legado artístico que sigue siendo celebrado. En reconocimiento a su contribución cultural, el Ayuntamiento de Barcelona propuso hace dos años la creación de una estatua en su honor, iniciativa que contó con el respaldo de su familia. No obstante, recientemente, la ubicación prevista de la escultura en la zona de Glòries ha generado polémica entre asociaciones de vecinos.

La sobrina de Caballé se pronunció sobre la controversia manteniendo una postura neutral frente al conflicto vecinal. En declaraciones a Europa Press, explicó que se enteró hace apenas unas horas de la escalada mediática cuando una reportera la contactó directamente. “No tengo nada que decir”, indicó inicialmente, aunque aclaró que hace dos años la familia respondió afirmativamente a la propuesta del Ayuntamiento y no esperaba más novedades.

Respecto a la polémica actual, señaló que había visto la noticia sobre la decisión del alcaldeJaume Collboni de ubicar la estatua en Glòries, pero desconocía los detalles hasta que se lo informaron los medios. Al ser consultada sobre las asociaciones de vecinos que han cuestionado la iniciativa, subrayó: “Cada uno es libre de opinar lo que quiera, de pensar lo que quiera”. Rechazó involucrarse en discusiones sobre aspectos controvertidos de la vida de la artista, considerándolos irrelevantes frente a su legado artístico.

Sobre rumores como el supuesto fraude fiscal, la sobrina los calificó de anecdóticos, enfatizando que Caballé debe ser recordada por haber “llevado a Barcelona por el mundo” y por haber “defendido su ciudad y su país internacionalmente”. Con esta reflexión, dejó claro que corresponde a las autoridades y vecinos llegar a un acuerdo: “Que se aclaren entre el vecindario y el Ayuntamiento”.

En cuanto a comparaciones con la propuesta de una estatua de Freddie Mercury en la misma zona, que también ha generado debates, la sobrina expresó su apoyo a ambos homenajes, considerándolos reconocimientos legítimos a dos artistas que marcaron la historia de Barcelona. “Evidentemente, como sobrina de Montserrat, creo que es bonito todo lo que se haga recordándola. Fue una persona maravillosa y merece que su ciudad la recuerde”, aseguró.

Finalmente, la familia de Caballé mantiene su neutralidad: cualquier conflicto vecinal es un asunto que debe resolverse entre los residentes y el Ayuntamiento, sin intervención de los familiares.